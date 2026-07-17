रांची में युवक का हाथ जलाने वाले आरोपी काट रहे फरारी, आरोपियों के घर पर पुलिस ने चस्पा किया इश्तेहार
रांची में पीड़ित युवक के हाथ जलाने वाले आरोपी के घर पर पुलिस ने इश्तेहार चस्पा करने की कार्रवाई को अंजाम दिया है.
Published : July 17, 2026 at 2:05 PM IST
रांची: राजधानी के नरकोपी थाना क्षेत्र के सरवा गांव में चोरी के आरोप में अमित उरांव को 'सच्चाई की परीक्षा' के नाम पर उबलते गोबर-मिश्रित पानी में हाथ डालकर जलाने वाले फरार नामजद आरोपियों के घर पर पुलिस ने ढोल-नगाड़ा बजाकर इश्तेहार चस्पा करने की कार्रवाई की है.
क्या है मामला?
दरअसल, चोरी के झूठे आरोप में अमित उरांव नाम के युवक के साथ बेरहमी करने वाले आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं. पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही है लेकिन वे पकड़े नहीं जा सके हैं. नरकोपी पुलिस के मुताबिक, नरकोपी थाना में कांड संख्या 14/026 के नामजद चम्पा उरांव, उनकी पत्नी बंधईन उरांव और दोनों पुत्र आनंद उरांव और विनोद उरांव मामला दर्ज होने के बाद से पूरा परिवार घर में ताला बंद कर फरार है.
घटना के वाले दिन से फरार है आरोपी परिवार
नरकोपी थाना के शैलेंद्र टुडू ने बताया कि नरकोपी थाने में दर्ज मामला संख्या 14/026 में चंपा उरांव, उनकी पत्नी बंधइन उरांव और उसके दोनों बेटे आनंद उरांव और विनोद उरांव नामजद आरोपी हैं. पूरा परिवार घटना के बाद से फरार है, जिसकी वजह से पुलिस ने उनके घरों पर गिरफ्तारी के लिए इश्तेहार चिपकाया है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.
इधर, फरारी का इश्तेहार चस्पा करने से पहले बकायदा पुलिस ने मुनादी कराई. इस दौरान ढोल नगाड़े बजाकर ग्रामीणों को फरार आरोपियों के बारे में जानकारी दी गई है.
चोरी के आरोप में जला दिए थे आरोपी के हाथ
बता दें कि 7 जून को चोरी के आरोप को लेकर युवक अमित को कथित तौर पर ऐसी अमानवीय सजा दी गई थी, जिससे उसके दोनों हाथ गंभीर रूप से झुलस गए थे. पूरा मामला रांची से 60 किलोमीटर दूर नरकोपी थाना क्षेत्र के सरवा गांव का है. अंधविश्वास की यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. गांव के 18 वर्षीय युवक अमित पर उनके ही पड़ोसी ने 20 हजार रुपये के चोरी का आरोप लगाया था.
गोबर मिश्रित पानी में डाले युवक के दोनों हाथ
अमित ने जब बताया कि उसने कोई चोरी नहीं की है, तब आरोप लगाने वाले पड़ोसी ने 'सच्चाई की परीक्षा' लेने के नाम पर अंधविश्वास का सहारा लिया और अमित के दोनों हाथों को पकड़कर उबलते हुए गोबर मिश्रित पानी में डाल दिया.
पीड़ित के झुलस गए दोनों हाथ
गोबर और पानी से बने पेस्ट में दोनों हाथ डाले जाने की वजह से अमित दर्द से चीखता रहा लेकिन उसकी एक ना सुनी गई. कुछ ही देर में उसके दोनों हाथ बुरी तरह झुलस गए. घटना के बाद परिजनों ने घायल अनूप को इलाज के लिए रांची स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है.
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