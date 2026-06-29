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बीड़ी इंटर कॉलेज जमीन फर्जीवाड़ा, फरार आरोपियों के घर ढोल-नगाड़ों के साथ मुनादी, जानिए मामला

रुड़की: हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर के सख्त निर्देशों के बाद भगवानपुर थाना पुलिस ने जमीन की धोखाधड़ी मामले में फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. जिसके तहत दो आरोपियों के घर पर भगवानपुर पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर धारा 84 बीएनएसएस के तहत ढोल-नगाड़ों के साथ उद्घोषणा (मुनादी) कराई. दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बच रहे हैं.

क्या हैं आरोप? दरअसल, भगवानपुर कोतवाली पुलिस के मुताबिक, बीती 23 मार्च 2026 को सुधीर त्यागी ने बीडी इंटर कॉलेज की भूमि को फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अवैध रूप से बेचने का आरोप लगाते हुए कोतवाली भगवानपुर में मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में दुष्यंत त्यागी समेत संस्था के अन्य सदस्यों के खिलाफ पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था.

दो आरोपी पहले ही हो चुके गिरफ्तार: इसके बाद हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर मामले की गंभीरता से जांच करते हुए पुलिस ने पहले ही दो आरोपी दुष्यंत त्यागी और मुर्सलीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. हालांकि, इस मामले के दो अन्य आरोपी बाबूराम पुत्र सुगनचंद निवासी खजुरी, थाना झबरेड़ा और महेंद्र सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी रूहलकी, थाना भगवानपुर लगातार फरार चल रहे हैं.