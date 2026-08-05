ससुराल में गोलियां बरसाने वाले 'दामाद' का पुलिस ने निकाला जुलूस, गिड़गिड़ाते हुए बोला- 'साहब! माफ कर दो'
आरोपी पति ने दो साथियों संग मिलकर पत्नी के मायके पर की थी ताबड़तोड़ फायरिंग
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 8:49 PM IST
कानपुर: घाटमपुर थाना क्षेत्र के पचखुरा मोहल्ले में मंगलवार देर रात पारिवारिक विवाद के चलते एक युवक ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर पत्नी के मायके पर फायरिंग कर दी. गोलीबारी की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की और भदरस मोड़ के पास से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों के पास से एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है.
घाटमपुर एसीपी कृष्णकांत ने बताया कि शीतलपुर गांव निवासी मुख्य आरोपी वैभव द्विवेदी उर्फ वैभव कोहली ने चार महीने पूर्व पचखुरा मोहल्ले की एक युवती से प्रेम विवाह किया था. विवाह के बाद से वह वहीं किराए के मकान में रह रहा था. मंगलवार रात वैभव अपने साथी शादाब और ओवैस उर्फ अंटू के साथ ससुराल पहुंचा और फायरिंग शुरू कर दी. घटना के तुरंत बाद पीड़ित पक्ष के जितेंद्र ने फोन कर पुलिस को मामले की जानकारी दी और थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई.
शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. उसके बाद बुधवार दोपहर आरोपियों को थाने के मुख्य गेट से तहसील गेट होते हुए मुख्य चौराहे तक पैदल मार्च निकाला गया. इस दौरान आरोपी मुंह छिपाते नजर आए. वहीं, जुलूस के दौरान आरोपियों ने गिड़गिड़ाते हुए पुलिसकर्मियों से कहा, साहब! अब दोबारा जुर्म नहीं करेंगे, हमें जेल भेज दो, परेड मत निकालो.
एसीपी कृष्णकांत ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.
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