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ससुराल में गोलियां बरसाने वाले 'दामाद' का पुलिस ने निकाला जुलूस, गिड़गिड़ाते हुए बोला- 'साहब! माफ कर दो'

कानपुर: घाटमपुर थाना क्षेत्र के पचखुरा मोहल्ले में मंगलवार देर रात पारिवारिक विवाद के चलते एक युवक ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर पत्नी के मायके पर फायरिंग कर दी. गोलीबारी की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की और भदरस मोड़ के पास से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों के पास से एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है.

पुलिस ने आरोपियों का निकाला जुलूस (Video Credit; ETV Bharat)

घाटमपुर एसीपी कृष्णकांत ने बताया कि शीतलपुर गांव निवासी मुख्य आरोपी वैभव द्विवेदी उर्फ वैभव कोहली ने चार महीने पूर्व पचखुरा मोहल्ले की एक युवती से प्रेम विवाह किया था. विवाह के बाद से वह वहीं किराए के मकान में रह रहा था. मंगलवार रात वैभव अपने साथी शादाब और ओवैस उर्फ अंटू के साथ ससुराल पहुंचा और फायरिंग शुरू कर दी. घटना के तुरंत बाद पीड़ित पक्ष के जितेंद्र ने फोन कर पुलिस को मामले की जानकारी दी और थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई.