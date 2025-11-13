ETV Bharat / state

'आज के बाद हम पत्थरबाजी नहीं करेंगे' सलवार सूट पहनाकर पुलिस ने पत्थरबाजों का निकाला जुलूस

डूंगरपुर : जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उसकी कार पर पथराव के मामले का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मामले में दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है. साथ ही दो नाबालिग को निरुद्ध किया है. बदमाशों ने लूट की मंशा से पथराव किया था. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने लड़कियों के कपड़े पहनाकर पत्थरबाजों का जुलूस भी निकाला.

डूंगरपुर जिले के एसपी मनीष कुमार ने बताया कि न्यू हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 7 डूंगरपुर निवासी मेहुल चौबीसा पुत्र सूर्या प्रकाश अपने भाई यनिश चौबीसा और इन्फ्लुएंसर ऋतिक राठौड़ के साथ 9 नवंबर की रात को रतनपुर से डूंगरपुर लौट रहे थे. रास्ते में बलवाड़ा फाटक के पास कार रोक कर बाथरूम के लिए ठहरे तभी पीछे से एक पत्थर आकर मेहुल चौबीसा के सिर पर लगा, जिससे सिर से खून बहने लगा. अचानक हुए पथराव से मेहुल कार की ओर भाग कर बैठा. जैसे ही कार लेकर सभी निकलने लगे तभी कार पर अचानक से पथराव शुरू हो गया. इससे कार का आगे और पीछे की तरफ का शीशा टूट गया. सभी लोग अचानक हुई घटना से घबरा गए और साथी मेहुल को लेकर कार भगाकर डूंगरपुर जिला अस्पताल पहुंचे और घायल को भर्ती करवाया. पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की.