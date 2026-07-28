ETV Bharat / state

कानपुर में हिस्ट्रीशीटर का पुलिस ने निकाला जुलूस, जनता के सामने हाथ जोड़कर मांगी माफी

12 संगीन मुकदमों में वांछित हिस्ट्रीशीटर गौरव जैन का पुलिस ने कराया परेड

हिस्ट्रीशीटर का पुलिस ने निकाला जुलूस
हिस्ट्रीशीटर का पुलिस ने निकाला जुलूस (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 3:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: चकेरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने मंगलवार को बिच्छू गैंग के सरगना और 12 संगीन मुकदमों में वांछित हिस्ट्रीशीटर गौरव जैन को एक मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी गौरव जैन का चकेरी थाने से लेकर हरजिंदर नगर, लाल बंगला, सब्जी मंडी और जगईपुरवा तक जुलूस निकाला. इस दौरान वह स्थानीय लोगों से हाथ जोड़कर अपनी करतूतों के लिए माफी मांगता और आइंदा अपराध न करने की मिन्नतें करता दिखा.

पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच आरोपी को करीब तीन किलोमीटर लंबा पैदल चलाया, पैर में गोली लगने के कारण वह लंगड़ाते हुए पुलिसकर्मियों के साथ चल रहा था. इस दौरान रास्ते में स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, लोग जुलूस देखने के लिए छतों पर चढ़ गए, घरों व दुकानों के बाहर निकल आए.


थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र के अनुसार, आरोपी एक हत्या के प्रयास के मामले में पिछले एक महीने से फरार चल रहा था. गौरव जैन सोमवार रात कांशीराम कॉलोनी से मथुरापुर रोड की ओर जाते देखा गया, इसके बाद पुलिस ने उसकी घेराबंदी की, गिरफ्तारी से बचने के लिए गौरव ने दो राउंड फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी, जिसके बाद उसे तत्काल हिरासत में लेकर इलाज के लिए कांशीराम अस्पताल भेजा गया.

हिस्ट्रीशीटर गौरव जैन का पुलिस ने कराया परेड (VIDEO Credit : ETV Bharat)

अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि आरोपी पर हत्या, रंगदारी और एनडीपीएस एक्ट जैसे दर्जनों गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. फिलहाल पुलिस उसके पूरे आपराधिक नेटवर्क और सहयोगियों की जांच कर रही है.
ये भी पढ़ें: ऑपरेशन मुस्कान; गुस्से में छोड़ा घर, बदली पहचान और पहुंच गया हरियाणा, 10 महीने बाद पुलिस ने ढूंढ़ निकाला

TAGGED:

KANPUR HISTORY SHEETER ARRESTED
GAURAV JAIN ARRESTED
UP CRIME
HISTORY SHEETER GAURAV JAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.