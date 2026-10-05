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पलामू के छतरपुर में पुलिस ने दागियों की कराई परेड, झारखंड-बिहार में कई आपराधिक मामलों के हैं आरोपी

पलामू: जिले के छतरपुर अनुमंडल में पुलिस ने दागियों की परेड करवाई है. छतरपुर पुलिस अनुमंडल के अंतर्गत छतरपुर नौडीहा बाजार, पिपरा और हरिहरगंज थाना आता है. यह इलाका झारखंड बिहार के गया एवं औरंगाबाद से सटा हुआ है. पुलिस ने 22 दागियों की परेड कराई है, जिनमें से कई झारखंड और बिहार में दर्ज मामलों में आरोपी हैं.

परेड में शामिल कई लोगों पर गंभीर अपराधों जैसे लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट का उल्लंघन के आरोप लग चुके हैं और वे पहले भी जेल से रिहा हो चुके हैं. छतरपुर के एसडीपीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों की परेड कराई गई और उन्हें समझाया-बुझाया भी गया. साथ ही इन लोगों को चेतावनी भी दी गई है कि अगर वे किसी भी आपराधिक घटना में शामिल पाए गए, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इस बीच, पुलिस आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. उन्होंने ऐसे अपराधियों की एक सूची तैयार की है, जिन पर नजर रखना भी शुरू कर दिया है. त्योहार के सीजन शुरू होने से पहले पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई है. दागियों के परेड के बाद एसडीपीओ ने थाना प्रभारी के साथ क्राइम मीटिंग भी की.

क्राइम मीटिंग में नक्सल अपराध समेत कई बिंदुओं पर समीक्षा की गई. साथ ही दुर्गा पूजा की तैयारी को लेकर भी चर्चा की गई. इस दौरान, सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए कि वे कुख्यात और सक्रिय अपराधियों पर नजर रखें, उनकी स्थिति की पुष्टि करें और उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करें.