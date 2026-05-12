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पलामू पुलिस का संवाद कार्यक्रमः डायल 112 के इस्तेमाल पर जोर, हेलमेट लगाने की अपील

पलामू में पुलिस ने संवाद कार्यक्रम में मीडिया के साथ कई मसलों पर चर्चा की.

police organized interaction program with media in Palamu
पलामू पुलिस का संवाद कार्यक्रम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 12, 2026 at 5:08 PM IST

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पलामूः पुलिस का संवाद कार्यक्रम मंगलवार से शुरू हो गया है. पलामू पुलिस आम लोगों की समस्याओं के समाधान और कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए संवाद कार्यक्रम की शुरूआत की है.

प्रत्येक मंगलवार को अलग-अलग क्षेत्र के लोगों के साथ पुलिस बातचीत करेगी और उनके सुझाव को आमंत्रित करती. पहले दिन पलामू में मीडिया के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसमें पलामू एसपी कपिल चौधरी ने कई कानूनी पहलुओं पर जानकारी दी, साथ ही साथ सोशल पुलिसिंग के बारे में भी बताया.

पलामू एसपी की तरफ से बताया गया कि डायल 112 को मजबूत किया जा रहा है. इससे मदद मांगने और कम्युनिकेशन का सबसे बेहतर जरिया डायल 112 है. किसी भी आपदा के वक्त इससे पुलिस से मदद मांगी जा सकती है, पुलिस जल्द से जल्द संबंधित व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करेगी. डायल 112 को लेकर लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारी एवं कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.

पलामू एसपी कपिल चौधरी ने सड़क दुर्घटनाओं को लेकर चिंता व्यक्त की. उन्होंने बताया कि जनवरी से लेकर मार्च तक पलामू के विभिन्न इलाकों में सड़क हादसों में 80 लोगों की मौत हुई है. उन्होंने कहा कि यह आंकड़ें चिंताजनक हैं. सिर्फ पुलिस का डर या चालान से बचने के लिए सिर्फ हेलमेट नहीं पहनना चाहिए बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट बेहद ही जरूरी है.

एसपी ने इस दौरान कहा कि पुलिसकर्मी एवं अधिकारी भी हेलमेट लगाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, हेलमेट नहीं पहनने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. एसपी ने कहा कि आम लोग एवं पुलिस के बीच बेहतर समन्वय को स्थापित किया जा रहा है ताकि पलामू को एक बेहतर पुलिसिंग देखने को मिल सके. बदलते दौर में लोगों को अपने घरों में सीसीटीवी लगाने की जरूरत है.

इस संवाद कार्यक्रम में डीएसपी राजीव रंजन, राजेश यादव, प्रभारी सार्जेंट मेजर सुरेश राम, टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार, इंस्पेक्टर पूनम टोप्पो सदर थाना प्रभारी लालजी और सब इंस्पेक्टर अनिल विद्यार्थी मौजूद रहे.

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