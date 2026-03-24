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चैत्र नवरात्र में मिशन शक्ति का शंखनाद, पुलिस ने जागरूकता रैली के माध्यम से किया महिलाओं को जागरूक

पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा हमारा लक्ष्य है कि हमारी बेटियां, खुद को सुरक्षित महसूस करें. मिशन शक्ति केंद्रों की जानकारी भी दी गई.

मिशन शक्ति को लेकर जागरूकता रैली का आयोजन
मिशन शक्ति को लेकर जागरूकता रैली का आयोजन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 24, 2026 at 3:08 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: चैत्र नवरात्रि के के अवसर पर, 'मिशन शक्ति 5.0' के द्वितीय चरण के तहत मंगलवार को गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से विशाल जागरूकता रैली का आयोजन किया गया. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कॉलेज जाने वाली छात्राओं और आम जनता के बीच सुरक्षा के प्रति विश्वास पैदा करना और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है.

मिशन शक्ति 5.0 अभियान की रैली के माध्यम से मिशन शक्ति की विशेष टीमों ने जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूलों, कॉलेजों, व्यस्त मोहल्लों और सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचकर महिलाओं और बालिकाओं से सीधा संवाद किया. इस दौरान टीम ने महिलाओं को नए कानून भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए विशेष प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया.

पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह (ETV Bharat)

रैली के दौरान विशेष रूप से थानों में स्थापित मिशन शक्ति केंद्रों के बारे में जानकारी दी गई. बताया गया कि यह केंद्र महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए एक सिंगल प्वाइंट के रूप में कार्य कर रहे हैं, जहां महिला पुलिसकर्मी उनकी शिकायतों का जल्द समधान करती हैं. साथ ही साथ सरकारी योजनाओं जैसे 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' और 'बाल विवाह निषेध' जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई. वहीं शासन की ओर से संचालित विभिन्न महिला कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया गया.

पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि समाज का हर वर्ग, विशेषकर हमारी बेटियां, खुद को सुरक्षित महसूस करें. यूपी पुलिस के सभी प्रोजेक्ट्स और ऑपरेशंस अब एक ही छत के नीचे मिशन शक्ति केंद्रों के माध्यम से संचालित हो रहे हैं. हम चाहते हैं कि महिलाएं बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी समस्याओं के लिए पुलिस से संपर्क करें. रैली का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि 'मिशन शक्ति' केवल एक सरकारी अभियान नहीं, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है. आने वाले दिनों में यह अभियान प्रत्येक वार्ड और ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचेगा, ताकि यूपी की हर नारी सशक्त और सुरक्षित बन सके.

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