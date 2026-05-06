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50 से ज्यादा म्यूल अकाउंट से 35 करोड़ की ठगी, पोर्टल पर 125 शिकायतें, साइबर ठगी के 23 आरोपी गिरफ्तार

वहीं, पुलिस मुख्यालय की ओर से चलाए जा रहे ऑपेरशन म्यूल हंटर के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि पांच लोगों को बीएनएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया गया है. इस साल मार्च और अप्रैल में इन कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया है. साथ ही पुलिस ने 212 गुम और चोरी हुए मोबाइल बरामद किए और इन फोन को उनके मालिकों को लौटाया.

जयपुर: राजधानी जयपुर में साइबर ठगी की लगातार बढ़ती वारदातों के बीच जयपुर (पश्चिम) जिला पुलिस ने साइबर अपराध को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. जिले में पुलिस ने 50 से ज्यादा ऐसे म्यूल अकाउंट चिह्नित किए हैं, जिनके खिलाफ साइबर ठगी की 125 से ज्यादा शिकायतें पोर्टल पर दर्ज हैं. इन अकाउंट में 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी की साक्ष्य मिले हैं.

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फर्जी खातों के जरिए साइबर ठगी का खेल: जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से ऑपेरशन म्यूल हंटर चलाया जा रहा है. जयपुर (पश्चिम) जिला साइबर यूनिट और थानों की टीमों ने 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह अभियान मुख्य रूप से उनके खिलाफ चलाया जा रहा है, जो फर्जी या म्यूल बैंक खातों के जरिए साइबर ठगी की रकम का लेनदेन कर रहे हैं. कार्रवाई के दौरान पांच लोगों को बीएनएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया गया है. पड़ताल में सामने आया कि ये आरोपी बैंक खाते मुहैया करवाकर साइबर ठगी की रकम को एक से दूसरे स्थान पर पहुंचा रहे थे.

ठगी के 1.34 करोड़ रुपए रिफंड करवाए: उन्होंने बताया कि इस साल अप्रैल में सीईआईआर पोर्टल व अन्य तकनीकी सहायता से 212 गुम और चोरी हुए मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 40 लाख रुपए है. धोखाधड़ी की दर्ज शिकायतों में 1.34 करोड़ रुपए रिकवर कर पीड़ितों के खातों में रिकवर करवाए गए हैं. उन्होंने बताया कि चित्रकूट, हरमाड़ा, चौमू, दौलतपुरा, करधनी, कालवाड़, झोटवाड़ा, करणी विहार, बगरू थाने में साइबर ठगी से संबंधित 9 मुकदमे दर्ज कर 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

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