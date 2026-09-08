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झारखंड और बिहार के सीमावर्ती इलाके में पलामू पुलिस ने टॉप नक्सलियों का चिपकाया पोस्टर, ग्रामीणों से किया संवाद

पलामूः झारखंड-बिहार के सीमावर्ती इलाके में पलामू पुलिस ने एक बार फिर से नक्सलियों के खिलाफ पोस्टर वार की शुरूआत की है. पलामू पुलिस ने झारखंड और बिहार के सीमावर्ती इलाके में टॉप माओवादी और टीएसपीसी कमांडरों के पोस्टर चिपकाए हैं. दरअसल पूरे झारखंड में माओवादियों का सबसे बड़ा दस्ता झारखंड-बिहार के सीमावर्ती इलाके में सक्रिय है.

सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा

पलामू के पिपरा थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में मंगलवार को टॉप नक्सल कमांडरों के खिलाफ पोस्टर लगाए गए. पिपरा थाना क्षेत्र और बिहार सीमा से सटे हुए इलाके में पुलिस ने 15 लाख के इनामी माओवादी रीजनल कमांडर नितेश यादव, 10 लाख के इनामी माओवादी संजय गोदराम, 10 लाख के इनामी मनोहर गंझू, ठेगन मियां, 10 लाख के इनामी टीएसपीसी कमांडर शशिकांत गंझू और नथुनी सिंह का पोस्टर लगाया है. पिपरा थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि नक्सलियों का पोस्टर चिपकाया गया है. लोगों को इनके बारे में बताया गया है. लोगों से सूचना देने का आग्रह किया गया है, सूचना देने वालों का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा.

नक्सलियों का पोस्टर (Etv Bharat)

नक्सलियों के खिलाफ फिर से अभियान शुरू