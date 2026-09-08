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झारखंड और बिहार के सीमावर्ती इलाके में पलामू पुलिस ने टॉप नक्सलियों का चिपकाया पोस्टर, ग्रामीणों से किया संवाद

पलामू पुलिस ने एक बार फिर नक्सलियों के खिलाफ पोस्टर वॉर शुरू करते हुए लोगों से जानकारी देने की अपील की. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

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नक्सलियों का पोस्टर चिपकाते पुलिसकर्मी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 8, 2026 at 8:28 PM IST

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पलामूः झारखंड-बिहार के सीमावर्ती इलाके में पलामू पुलिस ने एक बार फिर से नक्सलियों के खिलाफ पोस्टर वार की शुरूआत की है. पलामू पुलिस ने झारखंड और बिहार के सीमावर्ती इलाके में टॉप माओवादी और टीएसपीसी कमांडरों के पोस्टर चिपकाए हैं. दरअसल पूरे झारखंड में माओवादियों का सबसे बड़ा दस्ता झारखंड-बिहार के सीमावर्ती इलाके में सक्रिय है.

सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा

पलामू के पिपरा थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में मंगलवार को टॉप नक्सल कमांडरों के खिलाफ पोस्टर लगाए गए. पिपरा थाना क्षेत्र और बिहार सीमा से सटे हुए इलाके में पुलिस ने 15 लाख के इनामी माओवादी रीजनल कमांडर नितेश यादव, 10 लाख के इनामी माओवादी संजय गोदराम, 10 लाख के इनामी मनोहर गंझू, ठेगन मियां, 10 लाख के इनामी टीएसपीसी कमांडर शशिकांत गंझू और नथुनी सिंह का पोस्टर लगाया है. पिपरा थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि नक्सलियों का पोस्टर चिपकाया गया है. लोगों को इनके बारे में बताया गया है. लोगों से सूचना देने का आग्रह किया गया है, सूचना देने वालों का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा.

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नक्सलियों का पोस्टर (Etv Bharat)

नक्सलियों के खिलाफ फिर से अभियान शुरू

दरअसल नितेश यादव झारखंड-बिहार सीमा पर सक्रिय है. जबकि माओवादी मनोहर गंझू पलामू, चतरा और लातेहार के सीमावर्ती इलाके में सक्रिय है. इसके अलावा शशिकांत गंझू के नेतृत्व में टीएसपीसी का दस्ता पलामू-चतरा सीमावर्ती इलाके में सक्रिय है. पलामू में एक लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से नक्सलियों के खिलाफ इस तरह का अभियान शुरू किया गया है.

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माओवादी संजय गोदराम
मनोहर गंझू
पिपरा थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा
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