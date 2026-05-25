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बकरीद को लेकर अलर्ट पर खूंटी पुलिस, एसपी ने जवानों से कहा- रामनवमी की झड़प के बाद त्योहार संवेदनशील

पुलिस कर्मियों को ब्रीफिंग करते एसपी ( ईटीवी भारत )