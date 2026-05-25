ETV Bharat / state

बकरीद को लेकर अलर्ट पर खूंटी पुलिस, एसपी ने जवानों से कहा- रामनवमी की झड़प के बाद त्योहार संवेदनशील

बकरीद के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था का बनाए रखने के लिए खूंटी एसपी ने पुलिस कर्मियों एक्शन मोड पर रहने की हिदायत दी.

POLICE PREPARATION IN KHUNTI
पुलिस कर्मियों को ब्रीफिंग करते एसपी (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 25, 2026 at 8:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

खूंटी: बकरीद के त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर खूंटी पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में है. त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया. इस दौरान खूंटी एसपी ऋषभ गर्ग ने जवानों को मुस्तैदी और संवेदनशीलता के साथ ड्यूटी करने के कड़े निर्देश दिए.

विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत: एसपी

​एसपी ऋषभ गर्ग ने पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि खूंटी में बकरीद का इतिहास हमेशा शांतिपूर्ण रहा है. लेकिन हाल ही में रामनवमी के दौरान हुई मामूली झड़प के मद्देनजर इस बार अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है. उन्होंने इस त्योहार को बेहद संवेदनशील बताते हुए कहा कि पुलिस का मुख्य उद्देश्य हर हाल में भाईचारा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है.

पुलिस कर्मियों को संबोधित करते एसपी (ईटीवी भारत)

हर स्थिति में संयम बरतने की अपील

​एसपी ने जवानों को हिदायत दी कि वे ऑन-ड्यूटी अपने दंगा नियंत्रण उपकरणों का सही इस्तेमाल करें. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, सुरक्षा उपकरणों को आरामदायक तरीके से कैरी करें और किसी भी सूरत में अपना हेलमेट न उतारें. ​फील्ड में तैनात जवानों को निर्देश देते हुए एसपी ने कहा कि अगर कहीं कोई असामाजिक तत्व शांति भंग करने की कोशिश करता है, तो जवान खुद से कोई बड़ी कार्रवाई न करें. ऐसी में तुरंत अपने वरीय अधिकारियों या मजिस्ट्रेट को सूचित करें. एसपी ने कहा कि पुलिस को त्योहार मनाने जा रहे आम नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करना है.

चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल रहेगा तैनात: एसपी

​सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए जिला कंट्रोल रूम को 24 घंटे एक्टिव रखा जाएगा. बकरीद के दिन सुबह से ही सभी थाना प्रभारी और डीएसपी अपने-अपने क्षेत्रों में गश्ती करेंगे. मस्जिदों और ईदगाहों के आसपास पुलिस बल तैनात रहेगा. एसपी ने सुरक्षाकर्मीयों को साफ चेतावनी दी है कि ड्यूटी में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

ये भी पढ़ें: त्योहार के दौरान सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम, रांची शांति समिति की बैठक में लिया गया निर्णयॉ

बकरीद को लेकर स्पेशल ब्रांच ने किया अलर्ट, पूर्व की घटनाओं का भी किया जिक्र

बकरीद पर देवघर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर

TAGGED:

BAKRID
KHUNTI POLICE
खूंटी में पुलिस का मॉक ड्रील
बकरीद को लेकर पुलिस की तैयारी
POLICE PREPARATION IN KHUNTI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.