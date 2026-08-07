ETV Bharat / state

मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट, ड्रोन से रखी जा रही नजर

डीआईजी कलानिधि नैथानी और एसएसपी अविनाश पांडेय ने बेगमपुल क्षेत्र में पैदल मार्च कर सुरक्षा का जाएजा लिया.

कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट
कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 4:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

​मेरठ: पवित्र कांवड़ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर मेरठ पुलिस अलर्ट पर है. इसी कड़ी में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जाएजा लेने के लिए डीआईजी कलानिधि नैथानी और एसएसपी अविनाश पांडेय ने एटीएस टीम के साथ बेगमपुल क्षेत्र का पैदल दौरा किया.

​एसएसपी मेरठ अविनाश पांडेय (Video Credit; ETV Bharat)

निरीक्षण के दौरान बेगमपुल चौराहे पर ड्रोन कैमरे उड़ाकर पूरे इलाके की हवाई निगरानी की गई और भीड़ प्रबंधन तथा यातायात डायवर्जन की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई. अधिकारियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि कांवड़ियों व श्रद्धालुओं की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

मेरठ पुलिस अलर्ट मोड
मेरठ पुलिस अलर्ट मोड (Photo Credit; ETV Bharat)
​एसएसपी मेरठ अविनाश पांडेय ने कहा​ "कांवड़ यात्रा को लेकर हमारी सभी स्तर की तैयारियां पूरी है. ज़ोनल, सेक्टर और सब-सेक्टर स्तर के पुलिस और मोटरसाइकिल दस्ते लगातार गश्त कर रहे हैं. प्रत्येक कांवड़ शिविर के आयोजकों से पुलिसकर्मियों का सीधा संपर्क स्थापित किया गया है.

डीजे और झांकियों के चालकों के साथ भी समन्वय के लिए एक-एक पुलिसकर्मी को टैग किया गया है, ताकि किसी भी छोटी-मोटी समस्या की जानकारी तुरंत मिल सके. हमारे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को जो भी इनपुट या 112 कॉल के माध्यम से सूचना मिल रही है, उसका समाधान 3 मिनट से भी कम समय में किया जा रहा है.

ड्रोन से रखी जा रही है नजर
ड्रोन से रखी जा रही है नजर (Photo Credit; ETV Bharat)

कांवड़ियों का कांवड़ खोने का मामला हो, या मोबाइल, बैग छूटने का मामला हो, बच्चे के बिछड़ने की सूचना पर संबंधित चौकी/थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी और अन्य माध्यमों से त्वरित सहायता पहुंचा रहे हैं.

​एसएसपी ने कहा कि NH-58 पर कमर्शियल और भारी वाहनों के संचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए पास जारी किए गए हैं और व्यापारी बंधुओं व इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस को ट्रैफिक कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराया गया है.

एसएसपी अविनाश पांडेय ने सुरक्षा का जाएजा लिया.
एसएसपी अविनाश पांडेय ने सुरक्षा का जाएजा लिया. (Photo Credit; ETV Bharat)

कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में हैं.

ये भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के अनोखे रंग; देखिए इन 10 तस्वीरों में आस्था के अलग-अलग रंग

TAGGED:

POLICE HIGH ALERT IN MEERUT
POLICE ON ALERT KANWAR YATRA
KANWAR YATRA 2026
SSP MEERUT AVINASH PANDEY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.