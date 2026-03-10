हजारीबाग में मंगला जुलूस को लेकर पुलिस अलर्ट, एसपी के नेतृत्व में जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च
हजारीबाग में मंगला जुलूस को लेकर पुलिस अलर्ट है. शहर में फ्लैग मार्च कर उपद्रवियों को पुलिस की ओर से कड़ा संदेश दिया गया है.
Published : March 10, 2026 at 4:03 PM IST
हजारीबागः होली के बाद हजारीबाग में रामनवमी पर्व की तैयारी शुरू हो जाती है. होली के बाद पड़ने वाले पहले मंगलवार को हजारीबाग में मंगला जुलूस निकालने की पुरानी परंपरा रही है. मंगला जुलूस के दौरान विभिन्न अखाड़े सड़कों पर उतरकर शक्ति प्रदर्शन करते हुए जय श्री राम का जयघोष करते हैं. प्राचीन महावीर स्थान मंदिर में में प्रसाद चढ़ाया जाता है.
मंगला जुलूस और रामनवमी को लेकर प्रशासन की योजना
वहीं मंगला जुलूस और रामनवमी को लेकर प्रशासन की ओर से इस बार व्यापक तैयारी की गई है. सुरक्षा के मद्देनजर फूल प्रूफ योजना बनाई गई है. पिछले साल की गलती से सीख लेते हुए प्रशासन इस बार अतिरिक्त सुरक्षा बल मंगला जुलूस के दौरान तैनात करने जा रहा है. मंगलवार शाम के 5:00 बजे से जवानों की प्रतिनियुक्ति विभिन्न चौक-चौराहों पर कर दी जाएगी. हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन स्वयं कंट्रोल रूम से सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग करेंगे. इसके अलावे सड़क पर भी उतरने की भी योजना है.
सुरक्षा को लेकर पुलिस की तैयारी पूरीः एसपी
इस संबंध में हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारियों, सभी थाना प्रभारी को मंगला जुलूस को लेकर ब्रीफिंग की गई है. पिछले दिनों डीसी शशि प्रकाश सिंह के साथ संयुक्त बैठक भी हुई थी. एसपी ने बताया कि सुरक्षा के हर एक बिंदु पर तैयारी की गई है. इस बार मंगला जुलूस के दौरान भी विभिन्न क्षेत्र में मेडिकल कैंप भी प्रशासन की ओर से लगाया जाएगा. साथ ही सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के माध्यम से भी पूरे क्षेत्र की निगरानी की जाएगी.
एसपी ने कहा कि हजारीबाग की रामनवमी ऐतिहासिक है और इसकी चर्चा देश के कोने-कोने में है. इसकी भव्यता और सुंदरता बरकरार रहे इसकी जिम्मेवारी हर एक व्यक्ति की है. उन्होंने लोगों से रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाने की अपील की है और कानून नहीं तोड़ने का निर्देश दिया है. एसपी ने कहा कि मंगला जुलूस और रामनवमी में ऐसा कोई भी गाना ना बजे जिससे दूसरे की भावना को ठेस पहुंचे. यह शहर हम सभी का है. यहां शांति व्यवस्था कायम रखना हर एक व्यक्ति की जिम्मेवारी है. प्रशासन आम जनता के साथ खड़ी है. सभी व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं है.
एसपी के नेतृत्व में जवानों ने किया फ्लैग मार्च
हजारीबाग में मंगला जुलूस को लेकर पहली बार हजारीबाग एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाल गया. आमतौर पर रामनवमी के ठीक 1 दिन पहले हजारीबाग में फ्लैग मार्च निकाला जाता था. पुलिस प्रशासन ने इस बार फ्लैग मार्च निकालकर उपद्रवियों को स्पष्ट रूप से संदेश दिया है कि नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं है. वहीं हजारीबाग में पहली बार बीच सड़क पर प्रशासन ने मॉक ड्रिल भी की. जिसमें फायरिंग से लेकर लाठीचार्ज और भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाता है इसकी लाइव प्रस्तुति आम जनता के बीच की गई.
शाम 8 बजे से निकलेगा मंगला जुलूस
हजारीबाग में आज देर शाम लगभग 8:00 बजे से मंगला जुलूस विभिन्न अखाड़े के सदस्य निकलेंगे. इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. जगह-जगह पर राम भक्तों का स्वागत किया जाएगा. साथ ही राम भक्त अपनी कला, कौशल और शक्ति प्रदर्शन भी सड़क पर करेंगे.
