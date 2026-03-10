ETV Bharat / state

हजारीबाग में मंगला जुलूस को लेकर पुलिस अलर्ट, एसपी के नेतृत्व में जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च

पुलिस पदाधिकारियों और जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकालते हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन. ( फोटो-ईटीवी भारत )