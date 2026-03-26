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धनबाद में रामनवमी को लेकर पुलिस का अलर्ट मोड, सिटी हॉक्स और QRT को मिले खास निर्देश

धनबाद में रामनवमी को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है.

Dhanbad Police on Alert Mode
अलर्ट मोड पर धनबाद पुलिस (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 26, 2026 at 7:59 AM IST

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धनबाद: राम नवमी के मद्देनजर शहर में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है. पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. इसी क्रम में पुलिस कंट्रोल रूम में सिटी एसपी ऋतविक श्रीवास्तव ने सिटी हॉक्स बाइक पेट्रोलिंग टीम और क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) के जवानों के साथ अहम ब्रीफिंग की.

सिटी एसपी ऋतविक श्रीवास्तव ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो.

कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं: सिटी एसपी

सिटी एसपी ने सख्त लहजे में कहा कि त्यौहार के दौरान कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी. बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी लोकेश बारंगे और डीएसपी सीसीआर सुमित कुमार भी मौजूद रहे. सभी अधिकारियों ने संयुक्त रूप से सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की और जवानों को सतर्कता, संयम और त्वरित कार्रवाई के साथ ड्यूटी निभाने का निर्देश दिया.

हर गतिविधि पर कड़ी नजर

पुलिस प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि राम नवमी के दौरान शांति और सौहार्द बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को सख्ती से नाकाम किया जाएगा. आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है.

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रामनवमी को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस
RAM NAVAMI IN DHANBAD
HIGH ALERT FOR RAM NAVAMI
धनबाद में रामनवमी पर सुरक्षा
POLICE ON HIGH ALERT FOR FESTIVAL

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