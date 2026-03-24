ETV Bharat / state

अलर्ट मोड में धनबाद पुलिस, रामनवमी पर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति

धनबादः रामनवमी के पावन पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए धनबाद पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है. धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार द्वारा जारी सख्त दिशा-निर्देशों से साफ है कि इस बार किसी भी तरह की लापरवाही या नियम उल्लंघन पर ‘जीरो टॉलरेंस’ अपनाया जाएगा.

पुलिस प्रशासन ने सभी अखाड़ा और जुलूस समितियों के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि जुलूस केवल लाइसेंस में निर्धारित मार्ग से ही निकाले जाएंगे. किसी भी परिस्थिति में रूट परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी. भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जुलूस में अधिकतम 100 लोगों की सीमा तय की गई है.

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पहचान प्रणाली को अनिवार्य किया गया है. सभी अखाड़ा समितियों को 20-20 वॉलेंटियर्स की सूची उनके नाम, मोबाइल नंबर और फोटो पहचान पत्र के साथ संबंधित थाना में जमा करनी होगी. वहीं, जुलूस में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के लिए पहचान पत्र जरूरी किया गया है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो सके.

जिला प्रशासन ने जुलूस की पूरी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को अनिवार्य कर दिया है. इससे हर गतिविधि रिकॉर्ड में रहेगी और जरूरत पड़ने पर साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा. धार्मिक सौहार्द बनाए रखने के लिए भड़काऊ नारे, आपत्तिजनक गीत या किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कार्यों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है. उल्लंघन करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजने की चेतावनी दी गई है.

इस बार रामनवमी पर डीजे के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. नियम तोड़ने वाली समितियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ लाइसेंस रद्द किया जाएगा. साथ ही, जुलूस में हथियारों के प्रदर्शन और खतरनाक करतबों पर भी पूरी तरह रोक रहेगी. संवेदनशील इलाकों में ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है, जबकि जुलूस मार्गों का भौतिक सत्यापन भी किया जा रहा है. जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार फ्लैग मार्च कर पुलिस अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है और असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए हुए है.