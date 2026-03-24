अलर्ट मोड में धनबाद पुलिस, रामनवमी पर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति
धनबाद में रामनवमी को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है.
Published : March 24, 2026 at 8:08 PM IST
धनबादः रामनवमी के पावन पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए धनबाद पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है. धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार द्वारा जारी सख्त दिशा-निर्देशों से साफ है कि इस बार किसी भी तरह की लापरवाही या नियम उल्लंघन पर ‘जीरो टॉलरेंस’ अपनाया जाएगा.
पुलिस प्रशासन ने सभी अखाड़ा और जुलूस समितियों के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि जुलूस केवल लाइसेंस में निर्धारित मार्ग से ही निकाले जाएंगे. किसी भी परिस्थिति में रूट परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी. भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जुलूस में अधिकतम 100 लोगों की सीमा तय की गई है.
सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पहचान प्रणाली को अनिवार्य किया गया है. सभी अखाड़ा समितियों को 20-20 वॉलेंटियर्स की सूची उनके नाम, मोबाइल नंबर और फोटो पहचान पत्र के साथ संबंधित थाना में जमा करनी होगी. वहीं, जुलूस में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के लिए पहचान पत्र जरूरी किया गया है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो सके.
जिला प्रशासन ने जुलूस की पूरी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को अनिवार्य कर दिया है. इससे हर गतिविधि रिकॉर्ड में रहेगी और जरूरत पड़ने पर साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा. धार्मिक सौहार्द बनाए रखने के लिए भड़काऊ नारे, आपत्तिजनक गीत या किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कार्यों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है. उल्लंघन करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजने की चेतावनी दी गई है.
इस बार रामनवमी पर डीजे के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. नियम तोड़ने वाली समितियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ लाइसेंस रद्द किया जाएगा. साथ ही, जुलूस में हथियारों के प्रदर्शन और खतरनाक करतबों पर भी पूरी तरह रोक रहेगी. संवेदनशील इलाकों में ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है, जबकि जुलूस मार्गों का भौतिक सत्यापन भी किया जा रहा है. जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार फ्लैग मार्च कर पुलिस अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है और असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए हुए है.
सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है. साइबर सेल और मीडिया सेल के माध्यम से भड़काऊ या अफवाह फैलाने वाले पोस्ट पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा, अवैध शराब और मादक पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. सभी थाना प्रभारियों को ऐसे तत्वों की पहचान कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया जाएगा. प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती रहेगी, ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो. पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों और अखाड़ा समितियों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और रामनवमी को शांति, भाईचारे और अनुशासन के साथ मनाएं. प्रशासन ने साफ किया है कि सहयोग करने वालों को सम्मान मिलेगा, लेकिन नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है.
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