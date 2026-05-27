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उत्तराखंड में बकरीद को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस, नैनीताल में ट्रैफिक प्लान जारी, इस बात का रखें ध्यान

ईद-उल-जुहा को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्ग ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

देहरादून/रुद्रपुर: ईद-उल-जुहा (बकरीद) को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है. इस त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए देहरादून पुलिस ने पूरे जिले को 6 सुपर जोन और 27 सेक्टरों में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. ईद पर संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखने के साथ ही अफवाह या विवाद फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जबकि, इस दौरान गोवंश की तस्करी पर भी विशेष नजर रखी जाएगी. उधर, नैनीताल में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली गई है. साथ ही ट्रैफक प्लान भी बनाया गया है. बता दें कि देहरादून शहर को 6 सुपर जोन और 27 सेक्टरों में बांटा गया है. देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल की मानें तो ईद-उल-जुहा को लेकर जिलेभर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. सभी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और वरिष्ठ अधिकारियों को अलग-अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. पुलिस लगातार आबादी वाले क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक कर स्थानीय लोगों से संवाद बना रही है. ताकि, त्योहार के दौरान किसी प्रकार का तनाव न हो. उनका कहना है कि त्योहार को भाईचारे और हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए सभी समुदायों का सहयोग लिया जा रहा है. संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रहेगी. साथ ही जिले में संवेदनशील क्षेत्रों को भी चिन्हित किया गया है, जहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. किसी भी संदिग्ध गतिविधि या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर खुफिया तंत्र के जरिए नजर रखी जा रही है. ईद पर किसी तरह का कोई उन्माद ना फैले, इसके लिए पुलिस की इंटेलिजेंस टीमें भी लगातार फील्ड में सक्रिय रहेंगी. नैनीताल जिले में पुलिस का मार्च (फोटो सोर्स- ETV Bharat)