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उत्तराखंड में बकरीद को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस, नैनीताल में ट्रैफिक प्लान जारी, इस बात का रखें ध्यान

देहरादून में ईद-उल-जुहा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, नैनीताल-हल्द्वानी शहर में डायवर्जन प्लान रहेगा लागू, अराजक और अफवाह फैलाने वालों पर विशेष नजर

Police Alert Bakrid in Uttarakhand
ईद-उल-जुहा को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्ग (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 27, 2026 at 10:55 PM IST

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देहरादून/रुद्रपुर: ईद-उल-जुहा (बकरीद) को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है. इस त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए देहरादून पुलिस ने पूरे जिले को 6 सुपर जोन और 27 सेक्टरों में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. ईद पर संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखने के साथ ही अफवाह या विवाद फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जबकि, इस दौरान गोवंश की तस्करी पर भी विशेष नजर रखी जाएगी. उधर, नैनीताल में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली गई है. साथ ही ट्रैफक प्लान भी बनाया गया है.

बता दें कि देहरादून शहर को 6 सुपर जोन और 27 सेक्टरों में बांटा गया है. देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल की मानें तो ईद-उल-जुहा को लेकर जिलेभर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. सभी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और वरिष्ठ अधिकारियों को अलग-अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. पुलिस लगातार आबादी वाले क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक कर स्थानीय लोगों से संवाद बना रही है. ताकि, त्योहार के दौरान किसी प्रकार का तनाव न हो.

उनका कहना है कि त्योहार को भाईचारे और हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए सभी समुदायों का सहयोग लिया जा रहा है. संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रहेगी. साथ ही जिले में संवेदनशील क्षेत्रों को भी चिन्हित किया गया है, जहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. किसी भी संदिग्ध गतिविधि या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर खुफिया तंत्र के जरिए नजर रखी जा रही है. ईद पर किसी तरह का कोई उन्माद ना फैले, इसके लिए पुलिस की इंटेलिजेंस टीमें भी लगातार फील्ड में सक्रिय रहेंगी.

Police Alert Bakrid in Uttarakhand
नैनीताल जिले में पुलिस का मार्च (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

इसके अलावा गोवंश तस्करी और अवैध परिवहन पर सख्ती ईद-उल-जुहा के दौरान बड़े स्तर पर होने वाले पशु परिवहन और खरीद-फरोख्त को देखते हुए पुलिस ने अवैध तस्करी व नियमों के उल्लंघन पर भी सख्ती की जा रही है. साथ ही अन्य पशुओं के परिवहन पर विशेष नजर रखी जाएगी. ताकि, किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या तस्करी न हो सके. जिसके लिए पुलिस की अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है, जो शहर के प्रवेश मार्गों और संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार चेकिंग अभियान चलाएंगी.

"सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी लगातार की जा रही है और माहौल खराब करने वालों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं. लोगों से आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की गई है."- प्रमेंद्र डोबाल, एसएसपी

हल्द्वानी शहर में विशेष यातायात डायवर्जन प्लान जारी: बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए नैनीताल पुलिस ने जिलेभर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. एसएसपी मंजूनाथ टीसी के निर्देशन में संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च, एरिया डोमिनेशन और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है. वहीं, ईद-उल-जुहा की नमाज के दौरान हल्द्वानी शहर में विशेष यातायात डायवर्जन प्लान भी लागू रहेगा.

ईद-उल-जुहा की नमाज के दौरान हल्द्वानी शहर में विशेष यातायात डायवर्जन प्लान लागू किया गया है. 28 मई को सुबह 5 बजे से अग्रिम आदेश तक कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. गौलापुल बनभूलपुरा, ताज चौराहा, मंगलपड़ाव, घास मंडी और इंद्रानगर फाटक समेत कई मार्गों पर डायवर्जन रहेगा. पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यातायात व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें और वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें.

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