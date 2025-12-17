एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसान महापंचायत आज, प्रशासन अलर्ट, सरकार ने गठित की 5 सदस्यीय समिति
हनुमानगढ़ एथेनॉल फैक्ट्री मामले में किसान महापंचायत के मद्देनजर आज प्रशासन अलर्ट पर है.
Published : December 17, 2025 at 9:26 AM IST
हनुमानगढ़ : टिब्बी तहसील के राठीखेड़ा गांव में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में आज किसानों की महापंचायत आयोजित की जा रही है. फैक्ट्री निर्माण और हालिया आगजनी की घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है. किसानों की नाराजगी को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. वहीं, सरकार ने संभावित भूजल और पर्यावरण प्रदूषण की जांच के लिए पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है.
जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव ने कहा कि प्रशासन किसानों की बात सुनने के लिए 24 घंटे तैयार है, लेकिन कानून व्यवस्था से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर में अफरा-तफरी न मचे और आमजन को परेशानी न हो, यह सुनिश्चित करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. वार्ता में जिला कलेक्टर ने किसानों से कहा कि वे महापंचायत में ट्रैक्टर लेकर नहीं आएंगे क्योंकि इससे अव्यवस्था होती है और किसान अगर ट्रैक्टर लेकर आएंगे तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. स्थिति को लेकर प्रशासन सतर्क है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर स्तर पर निगरानी की जा रही है.
किसानों ने प्रशासन को 16 दिसंबर तक फैक्ट्री से जुड़े एमओयू को रद्द करने का अल्टीमेटम दिया था. मांग पूरी नहीं होने पर किसानों ने 17 दिसंबर को महापंचायत आयोजित करने का ऐलान किया. पहले महापंचायत जिला कलेक्ट्रेट पर प्रस्तावित थी, लेकिन अब यह जंक्शन धान मंडी में आयोजित की जा रही है. महापंचायत को लेकर किसानों ने गांव-गांव जनसंपर्क अभियान भी चलाया है.
देश भर से आएंगे किसान नेता : महापंचायत में देश और प्रदेश के कई बड़े किसान नेता शामिल होने वाले हैं. इनमें राकेश टिकैत, जोगेंद्र सिंह, पी राधाकृष्णन, पंजाब के किसान नेता दर्शन सिंह, सीकर सांसद अमराराम, श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ सांसद कुलदीप इंदौरा, चूरू सांसद राहुल कस्वां, भादरा के पूर्व विधायक बलवान पूनियां, संयुक्त किसान मोर्चा के रेशम सिंह मानुका और संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया शामिल हैं. अभिमन्यु पूनिया ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों की महापंचायत के समर्थन में हैं और यदि ट्रैक्टरों को रोका गया तो सड़क जाम किया जाएगा.
इंटरनेट पर रोक, प्रशासन मुस्तैद : किसानों की महापंचायत को देखते हुए हनुमानगढ़ जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं. जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बुधवार दोपहर 12 बजे तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं. कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव ने 23 आरएएस अधिकारियों की तैनाती की है और सभा स्थल पर दो समन्वयक नियुक्त किए गए हैं. जिले में करीब 1440 पुलिसकर्मियों का जाप्ता तैनात रहेगा, जिसमें 7 एएसपी, 18 डीएसपी और 49 उपनिरीक्षक शामिल हैं. पुलिस मुख्यालय से भी अतिरिक्त बल बुलाया गया है.
महापंचायत की निगरानी के लिए उच्च स्तर के अधिकारी भी हनुमानगढ़ पहुंचे हैं. एडीजीपी क्राइम वीके सिंह, एडीजीपी बीजू जॉर्ज जोसफ, संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा और आईजी हेमंत शर्मा हालात पर नजर बनाए हुए हैं. प्रशासन का पक्ष किसानों तक पहुंचाने के लिए जगह-जगह लाउडस्पीकर लगाए गए हैं और सभा स्थल के आसपास ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है.
वन विभाग ने बनाई कमेटी : इस बीच एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर बढ़ते विवाद और पर्यावरणीय चिंताओं को देखते हुए वन, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग ने पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है. यह समिति फैक्ट्री से होने वाले संभावित भूजल और प्रदूषण के प्रभावों की जांच करेगी. समिति के अध्यक्ष बीकानेर संभागीय आयुक्त होंगे, जबकि विशिष्ट शासन सचिव वन, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग सदस्य सचिव होंगे. समिति में हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर खुशाल यादव, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता अरविंद अग्रवाल और भूजल विभाग के मुख्य अभियंता सूरजभान सदस्य के रूप में शामिल हैं. समिति अपनी रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव वन, पर्यावरण औऔर जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रस्तुत करेगी. रिपोर्ट सौंपे जाने तक समिति का कार्यकाल प्रभावी रहेगा. सरकार के इस कदम को किसानों के आक्रोश को शांत करने और वस्तुस्थिति स्पष्ट करने की दिशा में अहम माना जा रहा है.