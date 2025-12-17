ETV Bharat / state

एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसान महापंचायत आज, प्रशासन अलर्ट, सरकार ने गठित की 5 सदस्यीय समिति

हनुमानगढ़ : टिब्बी तहसील के राठीखेड़ा गांव में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में आज किसानों की महापंचायत आयोजित की जा रही है. फैक्ट्री निर्माण और हालिया आगजनी की घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है. किसानों की नाराजगी को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. वहीं, सरकार ने संभावित भूजल और पर्यावरण प्रदूषण की जांच के लिए पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है.

जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव ने कहा कि प्रशासन किसानों की बात सुनने के लिए 24 घंटे तैयार है, लेकिन कानून व्यवस्था से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर में अफरा-तफरी न मचे और आमजन को परेशानी न हो, यह सुनिश्चित करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. वार्ता में जिला कलेक्टर ने किसानों से कहा कि वे महापंचायत में ट्रैक्टर लेकर नहीं आएंगे क्योंकि इससे अव्यवस्था होती है और किसान अगर ट्रैक्टर लेकर आएंगे तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. स्थिति को लेकर प्रशासन सतर्क है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर स्तर पर निगरानी की जा रही है.

किसानों ने प्रशासन को 16 दिसंबर तक फैक्ट्री से जुड़े एमओयू को रद्द करने का अल्टीमेटम दिया था. मांग पूरी नहीं होने पर किसानों ने 17 दिसंबर को महापंचायत आयोजित करने का ऐलान किया. पहले महापंचायत जिला कलेक्ट्रेट पर प्रस्तावित थी, लेकिन अब यह जंक्शन धान मंडी में आयोजित की जा रही है. महापंचायत को लेकर किसानों ने गांव-गांव जनसंपर्क अभियान भी चलाया है.

देश भर से आएंगे किसान नेता : महापंचायत में देश और प्रदेश के कई बड़े किसान नेता शामिल होने वाले हैं. इनमें राकेश टिकैत, जोगेंद्र सिंह, पी राधाकृष्णन, पंजाब के किसान नेता दर्शन सिंह, सीकर सांसद अमराराम, श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ सांसद कुलदीप इंदौरा, चूरू सांसद राहुल कस्वां, भादरा के पूर्व विधायक बलवान पूनियां, संयुक्त किसान मोर्चा के रेशम सिंह मानुका और संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया शामिल हैं. अभिमन्यु पूनिया ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों की महापंचायत के समर्थन में हैं और यदि ट्रैक्टरों को रोका गया तो सड़क जाम किया जाएगा.