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रांची में प्रकृति पर्व सरहुल की धूम, चप्पे-चप्पे पर जवान मुस्तैद, शोभा यात्रा लौटने तक पुलिस अलर्ट

रांची में प्रकृति पर्व सरहुल की शोभा यात्रा को लेकर पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है. जगह-जगह जवानों की तैनाती है.

Sarhul Shobha Yatra
सरहुल की पूजा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 21, 2026 at 1:53 PM IST

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रांची: राजधानी रांची में सरहुल का पावन पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है. अलग-अलग जगहों पर पारंपरिक तरीके से सरहुल की पूजा की जा रही है. आज दोपहर बाद रांची में सरहुल की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी. जिसे देखते हुए पूरे रांची में पुलिस बल तैनात किए गए हैं. यह व्यवस्था देर रात शोभा यात्रा के लौटने तक रहेगी.

हर जगह सुरक्षा के कड़े इंतेजाम

रांची एसएसपी राकेश रंजन ने बताया कि राजधानी में ईद की नमाज शांति से अदा की गई. अब सरहुल शोभा यात्रा की बारी है. सरहुल की शोभा यात्रा राजधानी के ज्यादातर हिस्सों से निकल चुकी है और देर रात तक अपने-अपने गंतव्य पर वापस लौटेगी. ऐसे में भीड़ पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम में लगे सीसीटीवी मॉनिटर से मॉनिटरिंग की जा रही है.

रांची में प्रकृति पर्व सरहुल की धूम (Etv Bharat)

पूरे कंट्रोल रूम को वायरलेस सेट से जोड़ा गया है, ताकि सीसीटीवी से मिली कोई भी जानकारी तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन और पीसीआर को दी जा सके. इसके अलावा, हर सरना स्थल और उन सभी चौक-चौराहों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जहां से शोभा यात्रा गुजरेगी.

ट्रैफिक के लिए भी प्लान तैयार

सरहुल पूजा के दौरान सैकड़ों लोग जुलूस निकालते हैं. इसे लेकर ट्रैफिक एसपी ने ट्रैफिक प्लान के लिए सभी जरूरी तैयारियां की गई हैं. सरहुल पूजा के लिए दो दर्जन से ज्यादा ट्रैफिक जवानों को तैनात किया गया है. ट्रैफिक व्यवस्था के लिए कहां-कहां बल तैनात करने हैं, इसका जायजा पूर्व में लिया गया है.

Sarhul Shobha Yatra
सुरक्षा में तैनात जवान (Etv Bharat)

रांची ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि हमारे जवान पूरी राजधानी में पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी पर हैं. दो दिन पहले ही सरहुल के लिए ट्रैफिक डायवर्जन और नो-एंट्री एरिया की जानकारी मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचा दी गई थी.

Sarhul Shobha Yatra
ट्रैफिक जवान (Etv Bharat)

सबसे बड़ा पर्व

हर साल आदिवासी समुदाय के सबसे बड़े पर्व सरहुल के दौरान शोभा यात्रा निकाली जाती है. इस साल भी रांची में प्रकृति पर्व सरहुल पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है. शोभा यात्रा से पहले रांची के सभी सरना स्थलों पर पारंपरिक विधि-विधान से पूजा-पाठ किया जा रहा है. इस दौरान सभी मौजा के युवाओं ने केकड़े और मछलियां पकड़ीं और जल रखाई की पूजा की.

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