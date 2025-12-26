ETV Bharat / state

जोधपुर में अब पुलिस करेगी आमजन संग हथाई, संवाद रोकेगा टकराव और अपराध

हथाई से पुलिस को क्षेत्र की जानकारी आसानी से मिलती रहेगी. जनता पुलिस को परेशानियां बता सकेंगी.

Police Commissioner's Office, Jodhpur
पुलिस आयुक्त कार्यालय, जोधपुर (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 26, 2025 at 10:04 AM IST

3 Min Read
जोधपुर: जनता में पुलिस की छवि सुधारने और आमजन में पहुंच बढ़ाने के लिए पुलिस कमिश्नरेट पीपीपी मोड शुरू करेगी. यह मोड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का नहीं, बल्कि पुलिस-पब्लिक पार्टनरशिप होगा. इसका उद्देश्य शहर का हथाई कल्चर बढ़ाना है, जिससे पुलिस और पब्लिक के संबंध मजबूत हो. शहर की हथाई जहां मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग बैठा करते हैं, वहां से निकलने वाले को तुरंत पहचान जाते हैं और रोक कर बात करते हैं. यह पहल सुशासन दिवस पर की गई.

एसीपी छवि शर्मा ने पुलिस के नजरिए से हथाई कल्चर को वापस विकसित करते हुए अपराध नियंत्रण में लाभदायक होने की बात कही. उन्होंने कहा कि यह कम्युनिटी पुलिसिंग का बड़ा उदाहरण बन सकता है. पुलिस चाहती है कि हथाई पुलिस ओर जनता की साथ हो, वह आपणी हथाई बने. इसमें पुलिस कांस्टेबल आए और जरूरत हो तो थानाधिकारी भी पहुंचे. सीनियर अधिकारी भी कभी कभार हथाई करने पहुंचे तो दोनों तरफ से कम्युनिकेशन बना रहेगा. इससे टकराव टलेगा और पुलिस को क्षेत्र की जानकारी आसानी से मिलती रहेगी. जनता पुलिस को परेशानियां बता सकेंगी.

संवाद रोकेगा टकराव और अपराध (वीडियो ईटीवी भारत जोधपुर)

यूं कारगर हो सकती है हथाइयां: भीतरी शहर में हथाई पर हर तरह की जानकारी मिलती है. बीट कांस्टेबल लगातार इनके संपर्क में रहे तो पूरे इलाके में कौन नया आया और कौन गया, सभी जानकारियां आसानी से मिल सकती है. कोई घटना होने पर यहां सूचना देकर तेज गति से इनपुट लिया जा सकता है. पुलिस को कोई संदेश देना हो तो हथाई प्रसार का अहम केंद्र हो सकती है. हालांकि जोधपुर में इनका दायरा सिर्फ भीतरी शहर तक है. बाहरी इलाकों में यह कल्चर न के बराबर है.

मोहल्ले से लेकर दुनिया भर की बात: जोधपुर के भीतरी शहर में गली मोहल्ले में एक-एक बरामदे बने हैं, जो मोहल्ले की हथाई केंद्र हैं. यहां 24 में से 18 घंटे कोई न कोई बैठा नजर आता है. मोहल्ले के बुजुर्ग, रिटायर्ड टाइम पास यहीं करते हैं. यहां मोहल्ले की नीति से दुनिया की राजनीतिक तक पर चर्चा होती हैं. शाम बाद युवा जुटते हैं. उनकी हथाइयां आधी रात तक चलती है. इस दौरान उनके सामने से गुजरने हर शख्स पर नजर रहती है. कोई अपरिचित दिखे तो रोककर नाम पता पूछ लिया जाता है. यह चलन सैकड़ों वर्ष पुराना है. इससे भीतरी शहर में आपराधिक घटनाएं नियंत्रित रहती हैं.

हथाई शब्द का अर्थ मुख्य रूप से मारवाड़ी और राजस्थानी भाषा से जुड़ा है, जो गांव के बीच या घर के बाहर एक ऐसी जगह होती है जहां लोग फुरसत में बैठकर गपशप करते हैं, पंचायत लगाते हैं या आराम करते हैं. इसे बैठक, चौपाल, या सामुदायिक मिलन स्थल कह सकते हैं, जहां लोक जीवन और बातचीत जीवंत होती है.

