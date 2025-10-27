ETV Bharat / state

उत्तराखंड में पुलिस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले, देखिए सूची

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat GFX )

देहरादून: उत्तराखंड में आईपीएस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किए हैं. शासन की ओर से जारी ट्रांसफर लिस्ट में सूबे के 16 आईपीएस अधिकारी और 8 पीपीएस यानी प्रांतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. इसके साथ कुछ जिलों के कप्तान भी बदले गए हैं. उत्तराखंड सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एडीजी अभिनव कुमार को राज्य खुफिया प्रमुख नियुक्त किया है. इसके अलावा इस ट्रांसफर लिस्ट में आईपीएस अधिकारी पीवीके प्रसाद, अभिनव कुमार और नीलेश आनंद भरणे के अलावा ऊपर से लेकर नीचे तक के आईपीएस और पीपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियां में फेरबदल किया गया है. आईपीएस अधिकारी पीवीके प्रसाद से निदेशक अभियोजन की जिम्मेदारी हटा ली गई है. इसके अलावा अभिनव कुमार को अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, अमित कुमार सिन्हा से निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जिम्मेदारी हटा ली गई है. एपी अंशुमान को निदेशक अभियोजन बनाया गया है. इसी तरह से विम्मी सचदेवा को पुलिस महानिरीक्षक मानवाधिकार से हटाया गया है. पुलिस अधिकारियों के तबादले (फोटो सोर्स- Police Department) नीलेश आनंद भरणे को निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पुलिस महानिरीक्षक साइबर/एसटीएफ/एएनटीएफ बनाया गया है. उनसे पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी हटा ली गई है. इसके अलावा अनंत शंकर ताकवाले को पुलिस महानिरीक्षक मानवाधिकार बनाया गया है. सुनील कुमार मीणा को पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है.