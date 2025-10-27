उत्तराखंड में पुलिस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले, देखिए सूची
उत्तराखंड में धामी सरकार ने बड़े पैमाने पर आईपीएस और पीपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. जिसमें कई बड़े अफसरों के नाम हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 27, 2025 at 9:13 PM IST|
Updated : October 27, 2025 at 9:57 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में आईपीएस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किए हैं. शासन की ओर से जारी ट्रांसफर लिस्ट में सूबे के 16 आईपीएस अधिकारी और 8 पीपीएस यानी प्रांतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. इसके साथ कुछ जिलों के कप्तान भी बदले गए हैं.
उत्तराखंड सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एडीजी अभिनव कुमार को राज्य खुफिया प्रमुख नियुक्त किया है. इसके अलावा इस ट्रांसफर लिस्ट में आईपीएस अधिकारी पीवीके प्रसाद, अभिनव कुमार और नीलेश आनंद भरणे के अलावा ऊपर से लेकर नीचे तक के आईपीएस और पीपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियां में फेरबदल किया गया है.
आईपीएस अधिकारी पीवीके प्रसाद से निदेशक अभियोजन की जिम्मेदारी हटा ली गई है. इसके अलावा अभिनव कुमार को अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, अमित कुमार सिन्हा से निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जिम्मेदारी हटा ली गई है. एपी अंशुमान को निदेशक अभियोजन बनाया गया है. इसी तरह से विम्मी सचदेवा को पुलिस महानिरीक्षक मानवाधिकार से हटाया गया है.
नीलेश आनंद भरणे को निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पुलिस महानिरीक्षक साइबर/एसटीएफ/एएनटीएफ बनाया गया है. उनसे पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी हटा ली गई है. इसके अलावा अनंत शंकर ताकवाले को पुलिस महानिरीक्षक मानवाधिकार बनाया गया है. सुनील कुमार मीणा को पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है.
प्रह्लाद नारायण मीणा को पुलिस अधीक्षक सतर्कता मुख्यालय की जिम्मेदारी दी गई है. अभी तक वे नैनीताल की एसएसपी थे. यशवंत सिंह को सेनानायक 31वीं वाहिनी पीएसी बनाया गया है. उनसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सीआईडी की जिम्मेदारी हटा ली गई है.
प्रांतीय पुलिस सेवा में इनके हुए ट्रांसफर: प्रांतीय पुलिस सेवा की बात करें तो प्रकाश चंद्र को उप प्रधानाचार्य पीटीसी नरेंद्रनगर बनाया गया है. मनोज कुमार कत्याल अपर पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी की जिम्मेदारी संभालेंगे. रेनू लोहानी को उप सेनानायक आईआरबी द्वितीय देहरादून की जिम्मेदारी दी गई है.
स्वप्न किशोर सिंह को अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर बनाया गया है. मनीषा जोशी को उप सेनानायक 40वीं वाहिनी पीएसी हरिद्वार बनाया गया है. अभय कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक हरिद्वार होंगे. कमला बिष्ट को अपर पुलिस अधीक्षक विजिलेंस नैनीताल की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, पंकज गैरोला को अपर पुलिस अधीक्षक विकासनगर बनाया गया है.
इन जिलों के एसएसपी और एसपी बदले: मंजूनाथ टीसी नैनीताल जिले के एसएसपी होंगे. जबकि, सर्वेश पंवार पौड़ी के एसएसपी बनाए गए हैं. जबकि, सुरजीत सिंह पंवार चमोली एसपी होंगे. वहीं, उत्तरकाशी की एसपी की जिम्मेदारी कमलेश उपाध्याय को सौंपी गई है. जबकि, उत्तरकाशी से सरिता डोबाल को एसपी अभिसूचना मुख्यालय बनाया गया है.
