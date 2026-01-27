ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में पुलिस अधिकारियों का तबादला, 6 एडिशनल एसपी और डीएसपी का हुआ ट्रांसफर

छत्तीसगढ़ में 6 एडिशनल एसपी और डीएसपी का हुआ ट्रांसफर हुआ है. गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया है.

Chhattisgarh Police Headquarters
छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 27, 2026 at 11:09 PM IST

2 Min Read
रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य पुलिस सेवा के 6 अधिकारियों का तबादल आदेश मंगलवार को जारी किया है. गृह विभाग द्वारा जारी इस आदेश में 3 एडिशनल एसपी और 3 डीएसपी स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के साथ इधर से उधर स्थानांतरित किया गया है. इस तबादले के तहत अधिकारियों को उनके नए क्षेत्र और पदस्थानों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है.

जानिए किन अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर ?

राज्य पुलिस सेवा के जिन अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है उसमें अभिषेक कुमार झा (विशेष आसूचना शाखा) कैम्प अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बस्तर से हटाकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कार्यालय पुलिस अधीक्षक, रायपुर (ग्रामीण) बनाया गया है. प्रशांत शुक्ला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, (यातायात) रायपुर को ट्रांसफर करके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, (यातायात), कार्यालय पुलिस अधीक्षक, रायपुर बनाया गया है. संदीप मित्तल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, क्राइम रायपुर का तबादला करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राइम)), कार्यालय पुलिस अधीक्षक, रायपुर (ग्रामीण) बनाया गया है.

Transfer list
ट्रांसफर लिस्ट (ETV BHARAT)

राज्य पुलिस सेवा के अन्य अधिकारियों का हुआ तबादला

इसी तरह राज्य पुलिस सेवा के वीरेन्द्र चतुर्वेदी एसडीओपी, विधानसभा रायपुर का ट्रांसफर कर उन्हें उप पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण). कार्यालय पुलिस अधीक्षक, रायपुर (ग्रामीण) बनाया गया है. लंबोदर पटेल नगर पुलिस अधीक्षक, माना रायपुर से हटाकर उप पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), कार्यालय पुलिस अधीक्षक, रायपुर (ग्रामीण) बनाया गया है. तुलसीराम लेकाम नगर पुलिस अधीक्षक, रायपुर से तबादला करके उन्हें उप पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण). रायपुर (ग्रामीण) कार्यालय पुलिस अधीक्षक, रायपुर (ग्रामीण) बनाया गया है

