झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग में पुलिस पदाधिकारियों को दी गई ट्रेनिंग, पश्चिम बंगाल और बिहार पुलिस के इंस्पेक्टर्स भी हुए शामिल

झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग में ट्रेनिंग के दौरान मौजूद पुलिस पदाधिकारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

हजारीबाग: झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग में कोलकाता के 94 राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी जोनल कैंपस के निरीक्षकों के दो सप्ताह का प्रशिक्षण संपन्न हुआ. इस दौरान पुलिस पदाधिकारियों को नए आपराधिक कानून 2023 के तहत भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, पीटी, ड्रिल, शास्त्र प्रशिक्षण, फायरिंग समेत अन्य प्रशिक्षण दिए गए.

94 पुलिस पदाधिकारियों को मिली ट्रेनिंग

झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग में सिर्फ झारखंड के ही नहीं, बल्कि अब दूसरे राज्यों के पुलिस पदाधिकारियों का भी प्रशिक्षण हो रहा है. पहली बार पश्चिम बंगाल और बिहार के इंस्पेक्टर रैंक के 94 पुलिस पदाधिकारियों का दो सप्ताह का ट्रेनिंग सफलतापूर्वक संपन्न हुआ. इस प्रशिक्षण में पुलिस पदाधिकारियों को कानून के विभिन्न पहलू , जांच, हथियार चलाने से लेकर साइबर क्राइम, जीएसटी समेत अन्य विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया.

जानकारी देते झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग के निदेशक अखिलेश कुमार झा और रांची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का संबोधन. (वीडियो-ईटीवी भारत)

अकादमी के निदेशक अखिलेश कुमार झा ने कहा यह झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग के लिए गर्व की बात है कि अब दूसरे राज्यों के पुलिस पदाधिकारी भी यहां प्रशिक्षण ले रहे हैं. पुलिस पदाधिकारियों को कई पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया है. जो उन्हें भविष्य में काम आएगा.

