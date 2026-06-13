मेरठ में महिला ने खाया जहर, पुलिस ने ऐसे बचाई जान
सदर बाजार थाना पुलिस ने की पहल, 112 के जरिए मिली थी सूचना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 12:45 PM IST
मेरठ: मेरठ पुलिस ने एक सप्ताह में दूसरी बार महिला की जान बचाई है. इस बार पुलिस ने जान दे रही महिला के प्राणों की रक्षा की है. पुलिस की यह पहल काफी सराही जा रही है.
दरअसल, मेरठ में सदर बाजार के धर्मपुरी में नरेंद्र कौर अपने परिवार के साथ रहती है. घर में शुक्रवार को किसी बात को लेकर उनका पारिवारिक विवाद हो गया था. गुस्साकर उन्होंने बाथरूम में जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था. महिला के घर में कुछ देर बाद पड़ोसन पहुंची. उन्हें आवाज लगाई तो वह बाथरूम में पड़ी हुई मिली.
इस पर पड़ोसी महिला घबरा गई. उस वक्त घर में भी कोई नहीं था. पड़ोसी महिला को पता चला कि नरेंद्र कौर ने जहर खा लिया है. इस पर पड़ोसी महिला ने शोर मचा दिया है. किसी ने डायल-112 पर कॉल कर दी. महज 5 मिनट में सदर बाजार थाना पुलिस ने महिला के दरवाजे पर दस्तक दी. पुलिस ने मौके से जहर की एक शीशी भी बरामद की है.
पुलिस नरेंद्र कौर को को पहले मेरठ के पीएल शर्मा जिला अस्पताल पहुंची, वहां डॉक्टरों ने हालत नाजुक बताई तो मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया. जहां उसका देर रात तक उपचार चला और उपचार के बाद उसकी हालत में सुधार हो गया है. लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर ज्ञानेश्वर टोंक ने बताया कि समय से महिला को इलाज मिल गया. अब उनकी तबीयत ठीक है. इस बारे में एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि महिला की काउंसिलिंग की गई है. उसके परिजनों से भी बात कराई गई. महिला सब इंस्पेक्टर, महिला कांस्टेबल एवं पड़ोस की महिलाएं नरेंद्र कौर के साथ हैं.