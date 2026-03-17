ETV Bharat / state

काशी विश्वनाथ मंदिर में तैनात पुलिसकर्मियों की सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग; श्रद्धालु बनकर जांच करेंगे अधिकारी

काशी विश्वनाथ मंदिर में तैनात पुलिसकर्मियों की सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: विश्वनाथ मंदिर में आए दिन भक्तों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं होती हैं. यहां तैनात पुलिसकर्मियों की शिकायतें भी मिलती हैं. पुलिस कमिश्नर और मंदिर प्रबंधन इस मामले में गंभीर नजर आ रहा है. इसे लेकर मंदिर में तैनात पुलिसकर्मियों की 3 दिनों तक सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग कराई गई है. इसमें श्रद्धालुओं से व्यवहार और उनसे पेश आने के तरीकों के साथ कई अन्य तरह की जानकारियां साझा की गई हैं. अधिकारियों ने अब हर सप्ताह भक्त बनकर मंदिर की व्यवस्था जानने की भी तैयारी की है, ताकि सच सामने आए कि मंदिर में तैनात पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं. पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया श्रीकाशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए आयोजित 3 दिवसीय सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग एवं संवाद कार्यशाला त्रयंबकेश्वर हॉल में हुई. दो दिवसीय सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण व पुलिस आयुक्त के काउंसलिंग के बाद ही नए पुलिसकर्मियों की नियुक्ति होगी. पुलिसकर्मियों की सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग. (Photo Credit: ETV Bharat) पुलिस आयुक्त के मुताबिक, मंदिर में पुलिस के व्यवहार से संबंधित वास्तविक फीडबैक के लिए प्रत्येक सप्ताह पुलिसकर्मियों को श्रद्धालुओं की वेशभूषा में भेजा जाएगा, जो सामान्य श्रद्धालु बनकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे. प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों ने सहभागिता की, जिनका उद्देश्य नागरिक-केंद्रित पुलिसिंग और संवेदनशील व्यवहार को सुदृढ़ करना रहा.