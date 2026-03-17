काशी विश्वनाथ मंदिर में तैनात पुलिसकर्मियों की सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग; श्रद्धालु बनकर जांच करेंगे अधिकारी
पुलिस आयुक्त ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल पर पुलिस की भूमिका केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 7:35 AM IST
वाराणसी: विश्वनाथ मंदिर में आए दिन भक्तों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं होती हैं. यहां तैनात पुलिसकर्मियों की शिकायतें भी मिलती हैं. पुलिस कमिश्नर और मंदिर प्रबंधन इस मामले में गंभीर नजर आ रहा है. इसे लेकर मंदिर में तैनात पुलिसकर्मियों की 3 दिनों तक सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग कराई गई है.
इसमें श्रद्धालुओं से व्यवहार और उनसे पेश आने के तरीकों के साथ कई अन्य तरह की जानकारियां साझा की गई हैं. अधिकारियों ने अब हर सप्ताह भक्त बनकर मंदिर की व्यवस्था जानने की भी तैयारी की है, ताकि सच सामने आए कि मंदिर में तैनात पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं.
पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया श्रीकाशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए आयोजित 3 दिवसीय सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग एवं संवाद कार्यशाला त्रयंबकेश्वर हॉल में हुई. दो दिवसीय सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण व पुलिस आयुक्त के काउंसलिंग के बाद ही नए पुलिसकर्मियों की नियुक्ति होगी.
पुलिस आयुक्त के मुताबिक, मंदिर में पुलिस के व्यवहार से संबंधित वास्तविक फीडबैक के लिए प्रत्येक सप्ताह पुलिसकर्मियों को श्रद्धालुओं की वेशभूषा में भेजा जाएगा, जो सामान्य श्रद्धालु बनकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे. प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों ने सहभागिता की, जिनका उद्देश्य नागरिक-केंद्रित पुलिसिंग और संवेदनशील व्यवहार को सुदृढ़ करना रहा.
पुलिस आयुक्त ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल पर पुलिस की भूमिका केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं से सम्मानजनक व्यवहार भी उतना ही आवश्यक है. अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया कि बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के बीच पुलिस का व्यवहार ही प्रशासन की छवि प्रस्तुत करता है, इसलिए विनम्रता और धैर्य अत्यंत आवश्यक है.
तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य बिंदु: पुलिसकर्मियों को नागरिकों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया गया. प्रशिक्षण में नागरिक केंद्रित पुलिसिंग, श्रद्धालुओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार, प्रभावी संवाद कौशल, सकारात्मक भाषा के प्रयोग और सार्वजनिक व्यवहार से पुलिस की सकारात्मक छवि निर्माण पर विशेष चर्चा की गई.
पुलिस कर्मियों को भीड़ प्रबंधन, तीर्थस्थलों पर व्यवस्था संचालन और तनावपूर्ण परिस्थितियों में संयमित और संतुलित प्रतिक्रिया देने के व्यावहारिक उपायों से अवगत कराया गया. ट्रेनिंग में ग्रुप प्रैक्टिस, ग्रुप डिस्कशन आधारित गतिविधियां और भूमिका अभिनय के माध्यम से वास्तविक परिस्थितियों में क्या करें और कैसे? भक्तों के सहानुभूति रखें, यह भी बताया गया.
प्रशिक्षण में बताया गया कि कठोर और असंवेदनशील संवाद नागरिकों में असंतोष उत्पन्न कर सकता है. जबकि सम्मानजनक और सकारात्मक संवाद कई बार तनावपूर्ण स्थितियों को भी सहज बना देता है.
यह भी पढ़ें: UP एटीएस ने ISIS मॉड्यूल से जुड़े एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार, मुरादाबाद से कर रहा था बीडीएस की पढ़ाई