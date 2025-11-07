रैतिक परेड में इन पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों और विभूतियों को किया गया सम्मानित, पढ़ें पूरी खबर
देहरादून पुलिस लाइन में रैतिक परेड का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल और सीएम धामी ने शिरकत की.
Published : November 7, 2025 at 2:23 PM IST
देहरादून: राजधानी देहरादून में रजत जयंती मौके पर रैतिक परेड का आयोजन हुआ. जिसमें तमाम पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की. कार्यक्रम में सीएम धामी ने कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया. साथ ही इस मौके पर महान विभूतियों को भी सम्मान से नवाजा गया.
कार्यक्रम में राज्यपाल और सीएम धामी ने लिया भाग: गौर हो कि राजधानी देहरादून में आज पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के अलावा तमाम विभूतियों के लिए खास रहा है. जिन्हें सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया. देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल रि.ले जनरल गुरमीत सिंह व सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में भाग लिया. कार्यक्रम में सीएम धामी ने कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया. साथ ही इस मौके पर महान विभूतियों को भी सम्मान से नवाजा गया. रैतिक परेड में शानदार अनुशासन के साथ पुलिसकर्मियों ने परेड की. परेड की सलामी राज्यपाल रि.ले जनरल गुरमीत सिंह से ली.
पुलिस अधिकारियों-कर्मियों व विभूतियों को किया गया सम्मानित: कार्यक्रम में तमाम महान विभूतियों को भी सम्मानित किया गया. वहीं विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्यों के लिए विभूतियों को उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में निशानेबाज जसपाल राणा को सम्मानित किया गया. इसके अलावा उद्यमी देव रतूड़ी को उत्तराखंड गौरव पुरस्कार दिया गया. स्वर्गीय टॉम आल्टर को मरणोपरांत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनके बेटे जिमी आल्टर ने यह पुरस्कार लिया. स्वर्गीय सुशीला कॉलोनी, स्वर्गीय गौरा देवी, भूवैज्ञानिक रहे स्वर्गीय प्रणव वल्दिया, स्वर्गीय तीलू रौतेली और स्वर्गीय शैलेश मटियानी को भी मरणोपरांत उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.
आईजी कुमाऊं ऋद्धिम अग्रवाल को भी मिला सम्मान: पुलिस विभाग में तमाम अधिकारी और पुलिसकर्मियों को उनके सराहनीय सेवा के लिए सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया. आईजी कुमाऊं ऋद्धिम अग्रवाल, देहरादून एसएसपी अजय सिंह, आईपीएस श्वेता चौबे, सरिता डोभाल समेत के अधिकारियों को सम्मानित किया गया है.
