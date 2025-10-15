ETV Bharat / state

सीएम के निर्देश के बाद फील्ड पर पुलिस अफसर, त्योहारों से पहले सराफा बाजार में सुरक्षा कड़ी

बलौदाबाजार जिले में दीपावाली के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हैं.सराफा बाजार और मेन मार्केट में सुरक्षा बढ़ी है.

Police officers on field
सीएम के निर्देश के बाद फील्ड पर पुलिस अफसर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 15, 2025 at 5:09 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

बलौदाबाजार : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सख्ती और स्पष्ट निर्देशों का असर अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है. सीएम ने हाल ही में राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों को दफ्तरों से बाहर निकलकर फील्ड में विजिबल रहकर काम करने के निर्देश दिए थे. इस पहल का सबसे असरदार उदाहरण बलौदाबाजार जिले में देखने को मिल रहा है. जहां SP भावना गुप्ता ने जिले की पूरी पुलिस व्यवस्था को अलर्ट मोड पर ला दिया है. एसपी ने जिले के सभी एएसपी, एसडीओपी, थाना और चौकी प्रभारियों की मैराथन बैठक ली. बैठक में उन्होंने साफ कहा कि आने वाले त्योहारों के दौरान पुलिस को सिर्फ ड्यूटी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह अपनी मौजूदगी लोगों को महसूस करानी है.

बलौदाबाजार का सोना है मशहूर : त्योहारों के समय बलौदाबाजार का सराफा (सदर) बाजार हर साल हजारों खरीदारों से गुलजार रहता है. यहां मिलने वाली सोने-चांदी की ज्वेलरी पूरे छत्तीसगढ़ में अपनी शुद्धता और विश्वसनीयता के लिए मशहूर है. ग्राहक रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा और रायगढ़ जैसे जिलों से भी बलौदाबाजार पहुंचते हैं.

सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम : यातायात DSP अमृत कुजूर ने बताया कि, त्यौहार को देखते हुए एसपी मैडम के निर्देश पर जिला मुख्यालय में सभी प्रमुख चौक-चौराहों पर जवानों की तैनाती कर दी गई है.सभी मार्ग पर एंट्री एक्जिट पर स्टॉपर्स लगाये गए हैं, किसी प्रकार की घटना न हो विशेषकर सराफा सदर बाजार (गांधी चौक मार्ग जहां पूरी सोने और चांदी की दुकानें मौजूद हैं. कपड़ा और बर्तन बाजार (नेहरू चौक रास्ते) के आस-पास पुलिस गश्त और निगरानी बढ़ा दी गई है.

त्योहारों से पहले सराफा बाजार में सुरक्षा कड़ी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इसके अलावा मेन मार्केट जिसे सब्जी बाजार कहा जाता है, वहां भी भीड़-भाड़ ज्यादा रहती है. हर घंटे हजारों लोग इन सभी मार्गो पर खरीदी करने पहुंचते हैं. इन बाजारों में हर घंटे हजारों लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं. इस वजह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने पहले से ही ठोस कदम उठाए हैं.बाजारों में पुलिस की पैदल गश्त, मोबाइल पेट्रोलिंग और सादी वर्दी में जवानों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके- अमृत कुजूर, यातायात DSP



ट्रैफिक व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव : यातायात डीएसपी अमृत कुजूर ने ETV भारत से बात करते हुए बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गांधी चौक और नेहरू चौक क्षेत्र में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक चार पहिया वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है. खरीदारों की सुविधा के लिए पार्किंग की व्यवस्था बेसिक शाला मैदान, बालक शाला परिसर और रामसागरा तालाब के पास की गई है. लोगों को यहां वाहन पार्क कर पैदल बाजार तक पहुंचने की अपील की जा रही है। साथ ही ट्रैफिक पुलिस की अतिरिक्त टीमें भी बाजारों में तैनात की गई हैं.पुलिस ने पूरे मार्ग को वन-वे और रूट डायवर्जन के जरिए सुव्यवस्थित किया है ताकि ट्रैफिक जाम की स्थिति न बने.

अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई : एसपी भावना गुप्ता ने साफ कहा कि त्योहारों में सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने या धार्मिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को साइबर टीम के साथ समन्वय बनाकर हर गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दिए.

त्योहारों के समय धार्मिक सौहार्द और शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है.किसी भी विवाद की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाएगी ताकि माहौल खराब न हो.त्योहारों में सबसे ज्यादा भीड़ सराफा और कपड़ा बाजार में रहती है, इसलिए वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. खरीदार निश्चिंत होकर खरीदारी कर सकें, यही हमारी प्राथमिकता है- भावना गुप्ता, एसपी

सराफा बाजार में दिखी चौकसी : ETV भारत की टीम ने जब सराफा बाजार का जायजा लिया तो पूरे क्षेत्र में पुलिस की मौजूदगी साफ नजर आई. दुकानदारों और ग्राहकों ने बताया कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था पहले से बेहतर है. दुकानदारों ने कहा कि पुलिस की सक्रियता से चोरी या जेबकट की घटनाओं में कमी आई है और खरीदार भी निश्चित होकर लेनदेन कर पा रहे हैं.

ट्रैफिक व्यवस्था को सही करने की जरूरत है, लोगो को पार्किंग के लिए असुविधा होती हैं, लोग अपने हिसाब से कही भी गाड़ी रख कर चले जाते है, यही सब प्रॉब्लम है बाकी और कोई प्रॉब्लम नही हैं जिससे तकलीफ हो- अनीष,व्यापारी

वहीं स्थानीय विवेक सराफ ने ETV भारत से बातचीत में बताया कि त्यौहार आ रहा हैं लेकिन रौनक बिल्कुल नही हैं .दिनों दिन रौनक घटती जा रही हैं. महंगाई में बढ़ोतरी होने की वजह से रौनक कम आ रही हैं. लोगों में उत्साह कम नजर आ रहा हैं.

दीवाली आते ही उत्साह पहले से दिखता था, लेकिन इस समय काफी कम नज़र आ रहा हैं.महंगाई भी एक वजह हैं हम बोल सकते हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं लेकिन कहीं न कहीं फर्क तो पड़ा है- विवेक सराफ, स्थानीय

हाई क्वॉलिटी कैमरों से रखी जा रही नजर : त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए बलौदाबाजार शहर के सभी मुख्य मार्गों और चौक-चौराहों पर हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इन कैमरों के जरिए हर संदिग्ध गतिविधि पर रीयल टाइम निगरानी की जा रही है.कंट्रोल रूम में पुलिस की विशेष टीम 24 घंटे कैमरों की फुटेज मॉनिटर कर रही है. इस सिस्टम से भीड़ में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को पहचानना आसान हो जाएगा और तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी.



विकास के नए रंग में सजेगी छत्तीसगढ़ की तस्वीर, 2047 तक 10 लाख की जीएसडीपी का लक्ष्य- केदार कश्यप
गौठान में बनाए ईको फ्रेंडली दीये, महिलाओं ने भरे मेहनत के रंग
कुछ लोगों को गाड़ी में नारियल और पत्थर लेकर घूमने की आदत थी, जहां देखो वहीं भूमिपूजन : श्यामबिहारी जायसवाल

TAGGED:

SECURITY TIGHTENED IN MARKET
CM INSTRUCTIONS
सुरक्षा के सख्त इंतजाम
सराफा बाजार
POLICE OFFICERS ON FIELD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.