उत्तराखंड: बड़े स्तर पर IPS ट्रांसफर, बीते 48 घंटे में हुए दो मर्डर के बाद हटाए गए अजय सिंह, डोबाल होंगे नए दून SSP

देहरादून: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने आज शुक्रवार 13 फरवरी को राज्य में बड़े स्तर पर पुलिस अधिकारियों को तबादले किए है. कुल 20 अफसरों को इधर से उधर किया गया है. लिस्ट में सबसे मुख्य नाम अजय सिंह का है जो वर्तमान में देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है. अजय सिंह को देहरादून एसएसपी पद से हटाकर एसएसपी STF (स्पेशल टास्क फोर्स) सौंपा गया है. माना जा रहा है कि बीते 16 दिनों के अंदर पांच हत्याओं के बाद देहरादून के एसएसपी को बदला गया है.

वहीं, अजय सिंह के स्थान पर अब आईपीएस प्रमेंद्र सिंह डोबाल देहरादून कप्तान की भूमिका निभाएंगे. डोबाल फिलहाल हरिद्वार एसएसपी पद पर तैनात हैं. वहीं, डोबाल की जगह नवनीत भुल्लर अब हरिद्वार के एसएसपी होंगे. नवनीत भुल्लर अबतक एसएसपी एसटीएफ की जिम्मेदारी देख रहे थे.

इनके अलावा एक और बड़ा बदलाव हुआ है. उधम सिंह नगर एसएसपी मणिकांत मिश्रा को हटा दिया गया है. एसएसपी मणिकांत मिश्रा तो अब पुलिस अधीक्षक अभिसूचना की जिम्मेदारी दी है. मणिकांत मिश्रा की जगह अजय गणपति कुम्भार को उधम सिंह नगर का नया एसएसपी बनाया गया है. अजय गणपति कुम्भार फिलहाल चंपावत के एसपी है. उनकी जगह रेखा यादव को चंपावत का एसपी बनाया है. रेखा यादव वर्तमान में पिथौरागढ़ की एसपी थी. रेखा यादव की जगह अक्षय प्रहलाद कोंडे को पिथौरागढ़ को एसपी बनाया गया है.

वहीं चंद्रशेखर को बागेश्वर से हटाकर अल्मोड़ा का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है. वहीं चंद्रशेखर आर धोड़के को अल्मोड़ा का एसएसपी बनाया है. इसके अलावा हरिद्वार के एसपी क्राइम और ट्रैफिक जितेंद्र कुमार मेहरा को एसपी बागेश्वर बनाया है. निहारिका तोमर को एसपी रुद्रप्रयाग बनाया है. जितेंद्र चौधरी को उधम सिंह नगर में अपराध एवं यातायात की जिम्मेदारी दी गई है. निशा यादव को हरिद्वार में अपराध एवं यातायात का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।

विशेष इकाइयों में भी फेरबदल किया गया है: