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नक्सल उन्मूलन में योगदान देने वाले पुलिस अफसरों का सम्मान, गृहमंत्री अमित शाह ने किया सम्मानित, एसपी ने बढ़ाया हौसला

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दंतेवाड़ा पुलिस अफसरों को सम्मानित किया है.एसपी चंद्रमोहन सिंह ने इस दौरान जवानों का उत्साह बढ़ाया.

Police officers honored
नक्सल उन्मूलन में योगदान देने वाले पुलिस अफसरों का सम्मान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 5, 2026 at 3:15 PM IST

4 Min Read
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दंतेवाड़ा : नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापना, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के साथ राष्ट्रहित में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारियों को सम्मान मिला है. पुलिसकर्मियों के साहस, समर्पण और उल्लेखनीय कार्यों को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सराहा है.इसके बाद दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा पुलिस में गर्व और उत्साह का माहौल है. इस सम्मान को न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि, बल्कि पूरी दंतेवाड़ा पुलिस की सामूहिक मेहनत, कर्तव्यनिष्ठा और नक्सल उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक माना जा रहा है.


एसपी ने पुलिस अधिकारियों का किया सम्मान

पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह (भा.पु.से.) ने जिला पुलिस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन अधिकारियों को सम्मानित किया, जिन्होंने नक्सल विरोधी अभियानों, कानून-व्यवस्था बनाए रखने, जनसुरक्षा सुनिश्चित करने तथा पुलिस की जिम्मेदारियों के सफल निर्वहन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है. इस अवसर पर अधिकारियों को सम्मानित करते हुए उनके उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की गई और भविष्य में भी इसी समर्पण के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया.

Police officers honored
एसपी ने बढ़ाया हौसला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किन अधिकारियों का हुआ सम्मान
सम्मानित होने वाले अधिकारियों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र खुंटे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर.के. बर्मन, उप पुलिस अधीक्षक राहुल उइके, उप पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुंभकार, रक्षित निरीक्षक सुशील नौटियाल, निरीक्षक मुकेश ताती, निरीक्षक संजय पोटाम, निरीक्षक संतोष हेमला, निरीक्षक चैतराम गुरुपंच, निरीक्षक रामअवतार पटेल, उप निरीक्षक हजारीलाल मौर्य, उप निरीक्षक लोचन पैकरा तथा उप निरीक्षक कोसा कुंजाम शामिल हैं.इन सभी अधिकारियों ने अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और आम नागरिकों के बीच विश्वास कायम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा प्राप्त ये सम्मान दंतेवाड़ा पुलिस के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी की कर्तव्यनिष्ठा, साहस, अनुशासन और उत्कृष्ट सेवा का सम्मान है. नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कार्य करना चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन दंतेवाड़ा पुलिस ने हमेशा कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन किया है. यही कारण है कि आज उनके कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और सम्मान मिल रहा है.

कानून-व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि आम नागरिकों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करना, जनविश्वास को मजबूत करना और विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना भी है.पुलिस लगातार सुरक्षा अभियानों के साथ-साथ जनसंपर्क और विश्वास निर्माण के कार्यक्रम भी चला रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस और आम जनता के बीच बेहतर संबंध स्थापित हुए हैं- चंद्रमोहन सिंह,एसपी



एसपी ने सम्मानित अधिकारियों का उत्साहवर्धन करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे आगे भी इसी प्रतिबद्धता, पेशेवर दक्षता और सेवा भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और दंतेवाड़ा जिले और छत्तीसगढ़ पुलिस का गौरव बढ़ाएंगे.उन्होंने कहा कि यह सम्मान सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और भविष्य में बेहतर कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करेगा.

आपको बता दें कि दंतेवाड़ा जिला लंबे समय तक नक्सल हिंसा से प्रभावित रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा बलों और पुलिस के चलाए गए प्रभावी अभियानों, जनसहभागिता और विकासोन्मुख प्रयासों के चलते स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है. ऐसे समय में केंद्रीय गृह मंत्री से सम्मान मिलना न केवल उनकी उपलब्धियों की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति है, बल्कि पूरे पुलिस बल के मनोबल को नई ऊंचाई देने वाला महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है.

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