उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का झारखंड दौरा, खूंटी और रांची में 22 पुलिस अफसरों की हुई तैनाती
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के झारखंड दौरे को लेकर खूंटी और रांची में 22 पुलिस अफसर तैनात किए गए हैं.
Published : March 26, 2026 at 1:34 PM IST
रांची: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के झारखंड दौरे को देखते हुए रांची और खूंटी में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं. सुरक्षा के इंतजामों को पुख्ता करने के लिए कई जिलों से वरीय डीएसपी और डीएसपी स्तर के 22 पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति खूंटी और रांची जिले में की गई है. इस संबंध में पुलिस मुख्यालय के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है.
रांची में कौन कौन किए गए तैनात
एएसपी स्पेशल ब्रांच अभिषेक कुमार, एएसपी मुख्यालय लोहरदगा समीर कुमार तिर्की, डीएसपी जैप नूर मुस्तफा अंसारी, डीएसपी स्पेशल ब्रांच संतोष कुमार मिश्रा, डीएसपी एसआईआर बोकारो साजिद जफर, डीएसपी सीटीसी मुसाबनी सुजीत राय, डीएसपी सरायकेला खरसावां प्रदीम उरांव, डीएसपी लातेहार संजीव कुमार मिश्रा, डीएसपी रामगढ़ फौजान अहमद, ट्रेनी डीएसपी धनबाद सुनील कुमार सिंह.
पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किए गए आदेश में यह भी बताया गया है कि ये सभी पुलिस अधिकारी 26 मार्च से लेकर उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम की समाप्ति तक राजधानी रांची में तैनात रहेंगे.
खूंटी में कौन कौन किए गए तैनात
सीनियर डीएसपी सिमडेगा रणवीर सिंह, सीनियर डीएसपी रामगढ़ चंदन कुमार वत्स, डीएसपी चाईबासा शिवेंद्र, डीएसपी स्पेशल ब्रांच रामजी महतो, डीएसपी, स्पेशल ब्रांच हिमांशु चंद्र मांझी, डीएसपी जैप आठ जेविड ए. डोहराय, डीएसपी एटीएस राजेश कुमार, डीएसपी गुमला विरेंद्र टोप्पो, डीएसपी धनबाद शंकर कामती, डीएसपी दुमका इकुड डुंगडुंग, डीएसपी देवघर वेंकटेश कुमार, ट्रेनी डीएसपी चाईबासा कुमार विनोद.
पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किए गए आदेश में यह बताया गया है कि यह सभी डीएसपी खूंटी जिले में तैनात रहेंगे. इनकी तैनाती 25 मार्च से लेकर उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम की समाप्ति तक रहेगी.
अवकाश की स्थिति में जिले से दूसरे अफसर को भेजने के आदेश
पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी आदेश में यह बताया गया है कि संबंधित जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक को प्रतिवेदित करना प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों में से किन्ही के अवकाश, अन्य कार्यों में व्यस्त रहने की पदाधिकारी उनके स्थान पर प्रतिस्थानी पदाधिकारी भेजना सुनिश्चित करेंगे.
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