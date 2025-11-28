ETV Bharat / state

'अनुकंपा पर नियुक्ति पाए पुलिसकर्मियों को भी दें ट्रेनिंग पीरिएड का वेतन', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

राम चंद्र दुबे और 60 अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अजित कुमार ने दिए आदेश.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 7:19 PM IST

|

Updated : November 28, 2025 at 8:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुकंपा पर नियुक्ति पुलिस कर्मियों के हित में शुक्रवार को अहम फैसल सुनाया. कोर्ट ने नियुक्त सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टरों को प्रशिक्षण अवधि का पूरा वेतन पाने का हकदार माना. कोर्ट ने इनकी प्रशिक्षण अवधि को सेवा में जोड़ते हुए पूरा वेतन देने के आदेश दिए. राम चंद्र दुबे व 60 अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम को सुनकर दिया.

प्रदेश के प्रयागराज जोन, नोएडा एनसीआर, गाजियाबाद, मेरठ जोन, आगरा जोन, गोरखपुर जोन, कानपुर जोन, बरेली जोन एवं वाराणसी जोन के विभिन्न जनपदों में तैनात 2010/11 बैच के अनुकंपा पर नियुक्त पुलिस सब इंस्पेक्टरों, इंस्पेक्टरों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

मांग की गई कि उनकी प्रशिक्षण की अवधि को सेवाओं में जोड़ते हुए वेतन वृद्धि की जाए. सातवें वेतन आयोग के समस्त लाभ (पुर्नरीक्षित वेतनमान) एरियर के साथ दिए जाएं. कोर्ट ने अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक एवं स्थापना, डीजीपी हेडक्वार्टर, उत्तर प्रदेश लखनऊ को आदेश दिया है कि 2 माह के अंदर स्पेशल अपील आलोक कुमार सिंह व अन्य में पारित हाईकोर्ट के 08 सितंबर 2021 के आदेश के संबंध में आदेश पारित करें.

वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम ने दलील दी कि याचियों के समकक्ष के अन्य दरोगाओं व इंस्पेक्टरों को प्रशिक्षण अवधि के वेतन एवं भत्ते दिए गए हैं. जबकि याचियों को प्रशिक्षण की अवधि में सिर्फ स्टाईपेंड दिया गया है. उनकी ट्रेनिंग की अवधि को उनकी सेवाओं में नहीं जोड़ा गया है. न ही याचियों को अतिरिक्त वेतनवृद्धि ही प्रशिक्षण अवधि को जोड़ते हुए दी गई है.

वरिष्ठ अधिवक्ता की दलील थी कि उक्त प्रकरण में हाईकोर्ट ने कहा है कि मृतक आश्रित कोटे के तहत भर्ती चयनित दरोगाओं को भी प्रशिक्षण अवधि में वेतन दिया जाए. प्रदेश सरकार ने 29 मार्च 2022 को जारी शासनादेश में याचियों के समकक्ष दरोगाओं एवं इंस्पेक्टरों को प्रशिक्षण की अवधि की सैलरी देने की अनुमति दी थी, जबकि याचियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें : 1971 के युद्ध में शहीद की विधवा 54 वर्षों से जमीन के लिए कर रही संघर्ष, हाईकोर्ट ने जताई चिंता

Last Updated : November 28, 2025 at 8:17 PM IST

TAGGED:

ALLAHABAD HIGH COURT
COMPASSIONATE APPOINTMENT POLICEMEN
UP POLICE RELIEF
इलाहाबाद हाईकोर्ट
UP POLICE TRAINING SALARY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.