'अनुकंपा पर नियुक्ति पाए पुलिसकर्मियों को भी दें ट्रेनिंग पीरिएड का वेतन', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुकंपा पर नियुक्ति पुलिस कर्मियों के हित में शुक्रवार को अहम फैसल सुनाया. कोर्ट ने नियुक्त सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टरों को प्रशिक्षण अवधि का पूरा वेतन पाने का हकदार माना. कोर्ट ने इनकी प्रशिक्षण अवधि को सेवा में जोड़ते हुए पूरा वेतन देने के आदेश दिए. राम चंद्र दुबे व 60 अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम को सुनकर दिया.

प्रदेश के प्रयागराज जोन, नोएडा एनसीआर, गाजियाबाद, मेरठ जोन, आगरा जोन, गोरखपुर जोन, कानपुर जोन, बरेली जोन एवं वाराणसी जोन के विभिन्न जनपदों में तैनात 2010/11 बैच के अनुकंपा पर नियुक्त पुलिस सब इंस्पेक्टरों, इंस्पेक्टरों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

मांग की गई कि उनकी प्रशिक्षण की अवधि को सेवाओं में जोड़ते हुए वेतन वृद्धि की जाए. सातवें वेतन आयोग के समस्त लाभ (पुर्नरीक्षित वेतनमान) एरियर के साथ दिए जाएं. कोर्ट ने अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक एवं स्थापना, डीजीपी हेडक्वार्टर, उत्तर प्रदेश लखनऊ को आदेश दिया है कि 2 माह के अंदर स्पेशल अपील आलोक कुमार सिंह व अन्य में पारित हाईकोर्ट के 08 सितंबर 2021 के आदेश के संबंध में आदेश पारित करें.