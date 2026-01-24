मेरठ में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से दरोगा जख्मी; निजी अस्पताल में भर्ती, 17 टांके लगे
एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि एसआई ऋषभ गुप्ता का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है.
Published : January 24, 2026 at 7:52 PM IST
मेरठ : लोहिया नगर थाना क्षेत्र में शनिवार को प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसके बाद राहगीरों की मदद से दरोगा को अस्पताल ले जाया गया. जहां भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा है. हादसा उस समय हुआ जब वह ड्यूटी जा रहे थे.
मांझे की चपेट में आने से बाइक से गिरे : जानकारी के मुताबिक, मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में शनिवार को बाइक से ड्यूटी जा रहे एसआई ऋषभ गुप्ता चाइनीज मांझे की चपेट में आने से घायल हो गये. इस दौरान गंभीर रूप से घायल होने पर वह बाइक से गिर पड़े.
निजी अस्पताल में चल रहा इलाज : स्थानीय लोगों ने आनन फानन में एक निजी अस्पताल में दरोगा को भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. डॉक्टर के मुताबिक, उन्हें 17 टांके लगाए गए हैं. मांझे की वजह से उनकी ठोड़ी और गाल पर घाव हो गया है. जहां टांके लगाये गये हैं. मांझे से गर्दन पर भी निशान आये हैं.
युवा समाजसेवी प्रशांत वर्मा का आरोप है कि अधिकारियों ने सिर्फ बसंत पंचमी की वजह से रस्म अदायगी की गई है.
एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि एसआई ऋषभ गुप्ता लोहिया नगर थाना क्षेत्र की जाकिर कॉलोनी चौकी इंचार्ज हैं. वह एक निजी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनका उपचार चल रहा है. उन्होंने कहा कि लगातार चाइनीज मांझा बिक्री करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि ऐसे दुकानदारों की खोज की जा रही है जो प्रतिबंधित मांझे की बिक्री कर रहे हैं.
