ETV Bharat / state

मेरठ में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से दरोगा जख्मी; निजी अस्पताल में भर्ती, 17 टांके लगे

मेरठ : लोहिया नगर थाना क्षेत्र में शनिवार को प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसके बाद राहगीरों की मदद से दरोगा को अस्पताल ले जाया गया. जहां भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा है. हादसा उस समय हुआ जब वह ड्यूटी जा रहे थे.



मांझे की चपेट में आने से बाइक से गिरे : जानकारी के मुताबिक, मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में शनिवार को बाइक से ड्यूटी जा रहे एसआई ऋषभ गुप्ता चाइनीज मांझे की चपेट में आने से घायल हो गये. इस दौरान गंभीर रूप से घायल होने पर वह बाइक से गिर पड़े.

निजी अस्पताल में चल रहा इलाज : स्थानीय लोगों ने आनन फानन में एक निजी अस्पताल में दरोगा को भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. डॉक्टर के मुताबिक, उन्हें 17 टांके लगाए गए हैं. मांझे की वजह से उनकी ठोड़ी और गाल पर घाव हो गया है. जहां टांके लगाये गये हैं. मांझे से गर्दन पर भी निशान आये हैं.