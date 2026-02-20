ETV Bharat / state

चित्रकूट में सड़क हादसे में दरोगा की मौत, छह महीने बाद होने वाले थे रिटायर

चित्रकूट: मानिकपुर थाना क्षेत्र के काली घाटी में पुलिस लाइन से ड्यूटी कर वापस अपने घर लौट रहे दरोगा की सड़क हादसे में मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है.

चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के मुताबिक, पुलिस लाइन में तैनात दरोगा गफ्फूर (59) खां पुत्र सकुर खान गुरुवार की देर शाम पुलिस लाइन से डियूटी खत्म कर बाइक से मानिकपुर की ओर आ रहे थे. इसी दौरान काली घाटी पर वह रोड के किनारे गिर गए. पुलिस रिक्रूटर्स की सूचना पर सरैया-मानिकपुर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल दरोगा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएससी) में भर्ती कराया. जहां डॉक्टरों ने परीक्षण कर उन्हें मृत घोषित कर दिया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार, क्षेत्राधिकारी ट्रैफिक, उपजिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली.



बताया जा रहा है कि मृतक गफ्फूर खान का रिटायरमेंट महज 6 माह ही बचे थे. उन्हें 6 माह पूर्व मानिकपुर थाना में तैनाती के दौरान उनका तबादला कर दिया गया था. तबादले के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट इलाहाबाद में पिटीशन दायर की थी. तब कोर्ट से उनके तबादले पर स्थगन मिला. उन्हें कोर्ट के आदेश पर वापस चित्रकूट के पुलिस लाइन में पोस्टिंग दी गई.