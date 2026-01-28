ETV Bharat / state

इंस्टाग्राम पर आरक्षी को जान से मारने की धमकी, एफआईआर दर्ज

फतेहपुर: जनपद पीएसी में तैनात एक आरक्षी को इंस्टाग्राम पर शादी को लेकर जान से मारने की अजीबो-गरीब धमकी मिली है. धमकी से डरे सहमे आरक्षी ने बुधवार को थाना राधानगर में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. जिसके बाद पुलिस आरोपी के मोबाइल नंबर को ट्रेस कर मामले की खुलासा करने में जुटी है.

चित्रकूट जिले के थाना मऊ क्षेत्र के बम्बुरी रोड निवासी आरक्षी राघवेंद्र पांडेय ने आज राधानगर थाना में तहरीर देकर बताया कि वह वर्तमान में 12वीं वाहिनी पीएसी फतेहपुर में तैनात हैं और पीएसी की आवासीय कॉलोनी में रहता हैं. उसकी शादी चित्रकूट के रजौला बाईपास क्षेत्र में तय हुई है, पिछले 2 दिसंबर को सगाई हो गई और 9 मार्च 2026 विदाई होनी है.

आरक्षी ने बताया कि 19 जनवरी को उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेनाम आईडी से मैसेज आया, जिसमें अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी दी गई कि यदि तुमने तय स्थान पर शादी की तो जान मार देंगे. धमकी भरे मैसेज से परेशान आरक्षी ने राधानगर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है.



इस संबंध में राधानगर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विनोद कुमार मौर्य ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपी के मोबाइल नंबर और सोशल मीडिया आईडी को ट्रेस किया जा रहा है. जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. जल्द ही पुलिस आरोपी का खुलासा कर देगी.