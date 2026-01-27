ETV Bharat / state

हजारीबाग के पुलिसकर्मी नौशाद अली को राज्यपाल के हाथों मिला पदक, उत्कृष्ट और अनुकरणीय सेवा के लिए मिला सम्मान

हजारीबाग निवासी पुलिसकर्मी नौशाद अली को राज्यपाल के हाथों सम्मानित किया गया है. पदक मिलने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत के साथ खुशी साझा की.

Naushad Ali Got Governor Medal
असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर नौशाद अली. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 27, 2026 at 4:54 PM IST

हजारीबाग: उत्कृष्ट और बेहतर सेवा करने के लिए हजारीबाग के रहने वाले सब इंस्पेक्टर नौशाद अली को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के हाथों सम्मानित किया गया है. सम्मान मिलने के बाद जब वह हजारीबाग पहुंचे तो उनके चेहरे में गजब की खुशी और आत्मविश्वास देखने को मिला. उन्होंने कहा कि बेहतर काम के लिए जब राज्यपाल के हाथों सम्मान मिलता है तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है.

वर्तमान में नौशाद अली बोकारो जिला पुलिस बल में बतौर असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) पदस्थापित हैं. वह हजारीबाग के बंशी लाल चौक के रहने वाले हैं. राज्यपाल के हाथों सम्मानित होने के बाद हजारीबाग पहुंचे नौशाद बताया कि यह बेहद गर्व की बात है कि राज्यपाल के हाथों सम्मान मिला है. उन्होंने बताया कि यह एक प्रक्रिया के तहत सुनिश्चित होता है. मुख्य वैसे पुलिस पदाधिकारी जिन्हें मुख्यमंत्री पदक प्राप्त होता है, वही राज्यपाल पदक के लिए अहर्ता रखते हैं.

सब इंस्पेक्टर नौशाद अली का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

साथ ही राज्यपाल पदक उसी पुलिसकर्मी को दिया जाता है जिनकी सेवा न केवल दीर्घकालिक हो, बल्कि अनुशासन, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल रही हो. विशिष्ट सेवा सम्मान के लिए यह आवश्यक होता है कि संबंधित पुलिसकर्मी ने पिछले 20 वर्षों की सेवा के दौरान किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता, आपराधिक आरोप, सजा या गंभीर शिकायत का सामना न किया हो.

नौशाद अली को इससे पहले भी उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए कई बार सम्मानित किया जा चुका है. वर्ष 2017 में उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा मुख्यमंत्री पदक प्रदान किया गया था. वहीं, वर्ष 2018 में भारत सरकार ने उन्हें “आंतरिक सुरक्षा पदक” से सम्मानित किया था. ये सम्मान उनके समर्पण और जिम्मेदारीपूर्ण कार्यशैली को दर्शाता है.

सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाते हैं जागरुकता

नौशाद अली की एक और खासियत यह है कि वह सोशल मीडिया हैंडल पर विभिन्न तरह का वीडियो भी अपलोड करते हैं. जिसमें ज्यादातर ट्रैफिक नियम को लेकर वीडियो होते हैं. साथ ही साइबर क्राइम के खिलाफ जागरुकता, युवाओं को सही राह दिखाना, अपराध नहीं करना जैसे विषय मुख्य रूप से रहते हैं . उन्होंने कहा कि लोगों को हंसाने के लिए भी वह वीडियो बनाते हैं. यही कारण है कि फेसबुक पर उनके एक लाख से अधिक उनके फॉलोअर्स हैं और इंस्टाग्राम में लगभग 60000 से अधिक.

नौशाद अली का कहना है कि हर एक व्यक्ति को कुछ अलग अवश्य करना चाहिए जिससे समाज को फायदा हो. पुलिसिंग एक चुनौती भरी सेवा है. जहां अपराध नियंत्रण करना और युवाओं को सही रास्ता दिखाना भी इसमें शामिल है. बदलते जमाने में पुलिसिंग का तरीका भी बदला है. इस बीच समय निकालकर अपने हुनर के जरिए लोगों को संदेश देने का ही काम करते हैं.

Naushad Ali Got Governor Medal
एएसआई नौशाद अली को सम्मानित करते राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार. (फोटो-ईटीवी भारत)

2004 बैच के पुलिसकर्मी हैं नौशाद

ASI नौशाद अली वर्ष 2004 बैच के पुलिसकर्मी हैं. वर्ष 2004 से 2015 तक लगातार 12 वर्षों तक उन्होंने नक्सल प्रभावित चतरा जिले में सेवा दी. उस दौरान वे कई नक्सली मुठभेड़ और जोखिम भरे अभियानों का हिस्सा रहे, जहां उन्होंने साहस और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हजारीबाग जिले के संत कोलंबस मिशनरी स्कूल से पूरी की. इसके बाद उन्होंने आनंदा कॉलेज, हजारीबाग से स्नातक की पढ़ाई की. पढ़ाई के साथ-साथ वे शुरू से ही खेलों में सक्रिय रहे और एक अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में पहचान बनाई. नौशाद अली बेहद साधारण घर के हैं. उनके पिता मोहम्मद नसीम एक समय लक्ष्मी सिनेमा में फिल्म ऑपरेटर के रूप में कार्यरत थे. जबकि उनकी माता सज्जाद गृहिणी हैं.

