हजारीबाग के पुलिसकर्मी नौशाद अली को राज्यपाल के हाथों मिला पदक, उत्कृष्ट और अनुकरणीय सेवा के लिए मिला सम्मान

हजारीबाग: उत्कृष्ट और बेहतर सेवा करने के लिए हजारीबाग के रहने वाले सब इंस्पेक्टर नौशाद अली को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के हाथों सम्मानित किया गया है. सम्मान मिलने के बाद जब वह हजारीबाग पहुंचे तो उनके चेहरे में गजब की खुशी और आत्मविश्वास देखने को मिला. उन्होंने कहा कि बेहतर काम के लिए जब राज्यपाल के हाथों सम्मान मिलता है तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है.

वर्तमान में नौशाद अली बोकारो जिला पुलिस बल में बतौर असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) पदस्थापित हैं. वह हजारीबाग के बंशी लाल चौक के रहने वाले हैं. राज्यपाल के हाथों सम्मानित होने के बाद हजारीबाग पहुंचे नौशाद बताया कि यह बेहद गर्व की बात है कि राज्यपाल के हाथों सम्मान मिला है. उन्होंने बताया कि यह एक प्रक्रिया के तहत सुनिश्चित होता है. मुख्य वैसे पुलिस पदाधिकारी जिन्हें मुख्यमंत्री पदक प्राप्त होता है, वही राज्यपाल पदक के लिए अहर्ता रखते हैं.

सब इंस्पेक्टर नौशाद अली का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

साथ ही राज्यपाल पदक उसी पुलिसकर्मी को दिया जाता है जिनकी सेवा न केवल दीर्घकालिक हो, बल्कि अनुशासन, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल रही हो. विशिष्ट सेवा सम्मान के लिए यह आवश्यक होता है कि संबंधित पुलिसकर्मी ने पिछले 20 वर्षों की सेवा के दौरान किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता, आपराधिक आरोप, सजा या गंभीर शिकायत का सामना न किया हो.

नौशाद अली को इससे पहले भी उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए कई बार सम्मानित किया जा चुका है. वर्ष 2017 में उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा मुख्यमंत्री पदक प्रदान किया गया था. वहीं, वर्ष 2018 में भारत सरकार ने उन्हें “आंतरिक सुरक्षा पदक” से सम्मानित किया था. ये सम्मान उनके समर्पण और जिम्मेदारीपूर्ण कार्यशैली को दर्शाता है.

सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाते हैं जागरुकता

नौशाद अली की एक और खासियत यह है कि वह सोशल मीडिया हैंडल पर विभिन्न तरह का वीडियो भी अपलोड करते हैं. जिसमें ज्यादातर ट्रैफिक नियम को लेकर वीडियो होते हैं. साथ ही साइबर क्राइम के खिलाफ जागरुकता, युवाओं को सही राह दिखाना, अपराध नहीं करना जैसे विषय मुख्य रूप से रहते हैं . उन्होंने कहा कि लोगों को हंसाने के लिए भी वह वीडियो बनाते हैं. यही कारण है कि फेसबुक पर उनके एक लाख से अधिक उनके फॉलोअर्स हैं और इंस्टाग्राम में लगभग 60000 से अधिक.