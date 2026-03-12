ETV Bharat / state

अनाथ का नारियल लूट लिया दारोगा ने ! वीडियो वायरल होते ही नप गए अफसर

आपको बता दें कि घटना बुधवार की है, जब मोहल्ला काला शहीद निवासी सागर अमरोहा बस अड्डे के पास नारियल पानी का ठेला लगाए हुए था.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभाग की किरकिरी हो गई. अमरोहा एसपी ने दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया है.

अमरोहा: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के नगर कोतवाली में तैनात एक दारोगा पर आरोप है कि उन्होंने न केवल एक गरीब रेहड़ी-पटरी वाले के साथ मारपीट की, बल्कि पैसे मांगने पर उसके नारियल जब्त कर जबरन गाड़ी से कोतवाली भिजवा दिए.

आरोप है कि हसनपुर बस स्टैंड चौराहे पर तैनात 'क्रिटिकल कॉरिडोर टीम' के प्रभारी उप-निरीक्षक (S.I.) ईशम सिंह अपने साथी के साथ वहां पहुंचे और दो नारियल पानी पिए, जब सागर ने नियमानुसार 140 रुपये मांगे, तो दारोगा जी आगबबूला हो गए. इस दौरान दारोगा पर वेंडर को थप्पड़ मारने का आरोप लगा. इस दौरान दारोगा ने युवक के नारियल जबरन ही अपनी गाड़ी में भरवाए और कोतवाली ले गए.

पुलिस की इस हरकत का वीडियो वायरल होते ही स्थानीय व्यापारियों में भारी उबाल आ गया. व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान के प्रदेश महासचिव मुकेश गुप्ता ने इसे 'पुलिस की लूट' करार देते हुए आंदोलन की चेतावनी दी.

हालांकि भारी दबाव के बीच पुलिस ने युवक के नारियल तो वापस कर दिए, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि वापस मिले सामान में से भी तीन नारियल कम थे. दूसरी ओर, आरोपी दारोगा का दावा है कि अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान यह कार्रवाई की गई थी.

मामले की गंभीरता और साक्ष्यों के विरोधाभास को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने एस.आई. ईशम सिंह को तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन स्थानांतरित (लाइन हाजिर) कर दिया गया है.

वहीं, क्षेत्राधिकारी (CO) हसनपुर को मामले की विस्तृत जांच सौंपी गई है. दोषी पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.