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एटा में ड्यूटी खत्म करने के बाद कमरे पर पहुंचे पुलिसकर्मी की अचानक बिगड़ी तबीयत, मौत

राजाराम यादव (फाइल फोटो) ( Photo Credit; ETV Bharat )

एटा: यूपी के एटा पुलिस लाइन में तैनात एक पुलिसकर्मी की शनिवार को अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. वह ड्यूटी समाप्त करने के बाद अपने कमरे पर पहुंचे थे. इसी दौरान उनकी हालत बिगड़ गई, साथी पुलिसकर्मी उन्हें आनन-फानन में मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिसकर्मी की पहचान 59 साल के राजाराम यादव के रूप में हुई है. वह मूल रूप से अलीगढ़ का निवासी था और एटा पुलिस लाइन में तैनात था. शनिवार को उनकी ड्यूटी पुलिस लाइन के मुख्य गेट पर लगाई गई थी.