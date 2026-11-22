एटा में ड्यूटी खत्म करने के बाद कमरे पर पहुंचे पुलिसकर्मी की अचानक बिगड़ी तबीयत, मौत
ड्यूटी पूरी करने के बाद वह शाम को अपने कमरे पर पहुंचे. कुछ देर बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 12:01 PM IST
एटा: यूपी के एटा पुलिस लाइन में तैनात एक पुलिसकर्मी की शनिवार को अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. वह ड्यूटी समाप्त करने के बाद अपने कमरे पर पहुंचे थे. इसी दौरान उनकी हालत बिगड़ गई, साथी पुलिसकर्मी उन्हें आनन-फानन में मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.
पुलिसकर्मी की पहचान 59 साल के राजाराम यादव के रूप में हुई है. वह मूल रूप से अलीगढ़ का निवासी था और एटा पुलिस लाइन में तैनात था. शनिवार को उनकी ड्यूटी पुलिस लाइन के मुख्य गेट पर लगाई गई थी.
ड्यूटी पूरी करने के बाद वह शाम को अपने कमरे पर पहुंचे. कुछ देर बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. उनकी हालत खराब देखकर साथी पुलिसकर्मी तुरंत उन्हें मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका.
सूचना के मुताबिक, राजाराम यादव साल 1987 में पुलिस विभाग में भर्ती हुए थे. लंबे समय से पुलिस विभाग में सेवाएं दे रहे राजाराम यादव की अचानक मौत से उनके साथी पुलिसकर्मी भी स्तब्ध हैं.
मामले में मेडिकल कॉलेज के सीएमएस डॉ. एस. चंद्रा ने बताया कि पुलिसकर्मी को उनके परिजन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में लेकर आए थे. चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. फिलहाल पुलिसकर्मी की मौत को लेकर विभाग में शोक का माहौल है.
ये भी पढ़ें- कानपुर में कारोबारी के बेटे की मौत मामले में नया मोड़, आरोपी के जीजा ने गैंग चलाने का लगाया आरोप