लखनऊ में सड़क हादसे में दरोगा की मौत; डिवाइडर से टकराई बाइक, सिर पर आई गंभीर चोट
डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि केजीएमयू ट्राॅमा सेंटर पहुंचाया गया. इलाज के दौरान मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 11, 2026 at 10:34 PM IST
लखनऊ : राजधानी के कैसरबाग थाने में तैनात उपनिरीक्षक की सड़क हादसे में मौत हो गई. सोमवार रात ड्यूटी खत्म करने के बाद वह अपनी बाइक से ठाकुरगंज स्थित घर जा रहे थे. तभी बाइक अनियंत्रित हो कर डिवाइडर से टकरा गई.
जोरदार टक्कर से उनके सिर में गंभीर चोटें आ गईं. घायल दरोगा को इलाज के लिये ट्राॅमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. पुलिस ने बुधवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है.
'केजीएमयू ट्राॅमा सेंटर पहुंचाया गया' : डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि राहगीरों और पुलिसकर्मियों की मदद से शिवराम को तत्काल पास ही स्थित केजीएमयू ट्राॅमा सेंटर पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने उन्हें बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.
'ड्यूटी खत्म करने के बाद जा रहे थे घर' : पुलिस के मुताबिक, मूलरूप से महोबा के कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले शिवराम यूपी पुलिस में एसआई के पद पर कार्यरत थे. सोमवार रात ड्यूटी खत्म करने के बाद वह अपनी बाइक से ठाकुरगंज स्थित आवास पर जा रहे थे. जैसे ही वह केजीएमयू के पास वाली सड़क पर पहुंचे, उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनके सिर में गंभीर चोटें आईं और वह सड़क पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़े.
हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस के मुताबिक, बुधवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है. उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए उनके गृह जनपद महोबा भेजा जा रहा है.
