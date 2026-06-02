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ट्रेन की चपेट में आने से पुलिसकर्मी की मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी

मृतक हाथरस पुलिस लाइन में तैनात था, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

ट्रेन की चपेट में आने से पुलिसकर्मी की मौत
ट्रेन की चपेट में आने से पुलिसकर्मी की मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 1:01 PM IST

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हाथरस: यूपी के हाथरस-कासगंज रेलवे ट्रैक पर पुलिस लाइन के सामने ट्रेन की चपेट में आने से एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई. मृतक हाथरस पुलिस लाइन में तैनात था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

कांस्टेबिल मनु चौधरी और उनकी पत्नी पुलिस में तैनात थे. वह पुलिस लाइन स्थित क्वार्टर में रहते थे. मनु चौधरी पुलिस लाइन में डीसीआरबी में कार्यरत थे. उनकी उम्र करीब 31 साल बताई जा रही है. सोमवार की शाम करीब साढ़े पांच बजे पुलिस लाइन की सामने किसी काम से गए हुए थे, तभी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए.

इस दुर्घटना की जानकारी मिलने पर हाथरस गेट पुलिस सहित अन्य पुलिसकर्मी सहित काफी लोगों के पर पहुंच गए. मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. आनन-फानन में घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

एएसपी रामानंद कुशवाहा ने बताया कि कांस्टेबल मनु चौधरी हाथरस पुलिस लाइन में डीसीआरबी में तैनात थे. वह गाजियाबाद के रहने वाले थे. उनकी नियुक्ति वर्ष 2016 में पुलिस में हुई थी. उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी भी हाथरस पुलिस लाइन में तैनात हैं. आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है. मनु चौधरी किन परिस्थियों में ट्रेन की चपेट में आए यह सब जांच के बाद ही सामने आएगा.

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