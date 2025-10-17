ETV Bharat / state

हरियाणा में एक और पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखी आपबीती, तीन के खिलाफ FIR

रेवाड़ी: हरियाणा में एक और पुलिसकर्मी ने आत्महत्या कर ली. रेवाड़ी के जैनाबाद गांव में हरियाणा पुलिस में तैनात एएसआई ने घर के कमरे में आत्महत्या कर ली. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और एएसआई के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया. मृतक के पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ है. जिसमें उसने पत्नी समेत परिवार के तीन लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है.

रेवाड़ी में एएसआई ने की आत्महत्या: रेवाड़ी के जैनाबाद गांव के रहने वाले कृष्ण कुमार (40 वर्ष) गुरुग्राम में एएसआई के पद पर तैनात थे. गुरुवार को वो अपने गांव आए हुए थे. देर शाम को उन्होंने घर के एक कमरे में आत्महत्या कर ली. परिजनों ने जब कृष्ण कुमार का शव देखा, तो शोर मचाया और पुलिस को इसकी सूचना दी.

मृतक के पास मिला सुसाइड नोट: सूचना मिलते ही डहीना चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया. पुलिस को मृतक के पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ है. जिसमें कृष्ण कुमार ने पत्नी और ससुराल वालों के खिलाफ प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. कृष्ण की पत्नी दिल्ली में पीजीटी अध्यापक के रूप में तैनात हैं. सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने पत्नी सहित अन्य ससुरालजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. मृतक एएसआई दो बच्चों का पिता था.