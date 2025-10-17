ETV Bharat / state

हरियाणा में एक और पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखी आपबीती, तीन के खिलाफ FIR

ASI suicide in Rewari: हरियाणा में पुलिसकर्मियों की आत्महत्या का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा. अब रेवाड़ी में ASI ने सुसाइड कर लिया.

ASI suicide in Rewari
ASI suicide in Rewari (Concept Image)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 17, 2025 at 5:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रेवाड़ी: हरियाणा में एक और पुलिसकर्मी ने आत्महत्या कर ली. रेवाड़ी के जैनाबाद गांव में हरियाणा पुलिस में तैनात एएसआई ने घर के कमरे में आत्महत्या कर ली. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और एएसआई के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया. मृतक के पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ है. जिसमें उसने पत्नी समेत परिवार के तीन लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है.

रेवाड़ी में एएसआई ने की आत्महत्या: रेवाड़ी के जैनाबाद गांव के रहने वाले कृष्ण कुमार (40 वर्ष) गुरुग्राम में एएसआई के पद पर तैनात थे. गुरुवार को वो अपने गांव आए हुए थे. देर शाम को उन्होंने घर के एक कमरे में आत्महत्या कर ली. परिजनों ने जब कृष्ण कुमार का शव देखा, तो शोर मचाया और पुलिस को इसकी सूचना दी.

मृतक के पास मिला सुसाइड नोट: सूचना मिलते ही डहीना चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया. पुलिस को मृतक के पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ है. जिसमें कृष्ण कुमार ने पत्नी और ससुराल वालों के खिलाफ प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. कृष्ण की पत्नी दिल्ली में पीजीटी अध्यापक के रूप में तैनात हैं. सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने पत्नी सहित अन्य ससुरालजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. मृतक एएसआई दो बच्चों का पिता था.

तीन के खिलाफ मामला दर्ज: डहीना चौकी इंचार्ज रजनीश ने बताया कि "शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है. मृतक के पास मिले सुसाइड नोट के आधार पर पत्नी सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. दोषियों के खिलाफ सख्त कर्रवाई की जाएगी."

ये भी पढ़ें- "जातिवाद नहीं, भ्रष्टाचार जिम्मेदार"...आईपीएस वाई पूरन मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल

ये भी पढ़ें- "मुश्किलें आती रहेंगी, पर हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए" वाई पूरन कुमार और रोहतक ASI के सुसाइड पर बोले DGP ओपी सिंह

TAGGED:

JAINABAD VILLAGE REWARI
रेवाड़ी पुलिस कर्मी आत्महत्या
जैनाबाद गांव रेवाड़ी
ASI SUICIDE IN REWARI
POLICE OFFICER SUICIDE REWARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

Explainer: अमेरिका-चीन-ट्रेड वार, आखिर चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल क्यों किया, जानें सबकुछ

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.