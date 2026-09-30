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2 अक्टूबर को विशेष ग्राम सभाओं में नए आपराधिक कानूनों की आसान भाषा में जानकारी देंगे पुलिस अधिकारी

पुलिस मुख्यालय, जयपुर ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में आगामी 2 अक्टूबर 2026 को आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभाओं के संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है. पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों की हर ग्राम पंचायत में आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभाओं में पुलिस अधिकारियों और बीट प्रभारियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें.

इन विशेष ग्राम सभाओं में ग्रामीणों को नए आपराधिक कानूनों में नागरिक केंद्रित प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी. यह विशेष आयोजन गृह मंत्रालय एवं पंचायती राज मंत्रालय के साझा समन्वय से किया जा रहा है. अधिकारों और पारदर्शी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे : डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुई नवीन आपराधिक विधियों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के नागरिक केंद्रित और कल्याणकारी प्रावधानों से आमजन को अवगत कराना है. ग्राम सभाओं में उपस्थित पुलिस अधिकारी ग्रामीणों को नए कानूनों के तहत मिलने वाले अधिकारों, पारदर्शी प्रक्रियाओं और सुरक्षा से जुड़े बदलावों के बारे में विस्तार से बताएंगे.