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पुलिस ने नेत्रहीन और दिव्यांग को बनाया हत्या का आरोपी, कोर्ट ने दोनों को किया बरी, जांच प्रक्रिया पर खड़ा किया सवाल

नेत्रहीन और दिव्यांग आरोपी बरी ( ETV Bharat Kota )

कोटा: आरके पुरम थाना इलाके में दिसंबर 2023 में हुई एक हत्या के मामले में पुलिस की जांच कोर्ट की कसौटी पर खरी नहीं उतरी. पुलिस ने नेत्रहीन बंसी उर्फ चड्ढा सिंह और दिव्यांग बृजमोहन बैरवा को हत्या का आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया था. ढाई साल बाद तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास ने दोनों को बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि जो देख नहीं सकता, वह तस्दीक कैसे करेगा और जो खड़ा नहीं हो सकता, वह लाठी कैसे मारेगा. फैसले में पुलिस की चार्जशीट, बरामदगी और गवाह की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े हो गए.

आरोपियों के वकील इमरान ने बताया कि ढाई महीने पहले इस मामले में फैसला आ गया था. इसमें एक आरोपी बंसी उर्फ चड्ढा सिंह 27 महीने तक जेल में रहा है, जबकि दूसरा आरोपी बृजमोहन बैरवा 9 महीने तक जेल में बंद रहा. न्यायालय ने माना कि बंसी नेत्रहीन है, जबकि बृजमोहन बैरवा चल फिर नहीं सकता है. वह दिव्यांग है. इसीलिए दोनों हत्या नहीं कर सकते. इस मामले में बंसी उर्फ चड्ढा और बृजमोहन ने कहा कि भीलवाड़ा से आते समय पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और थाने ले गए थे. पूछताछ की और बाद में जबरन दबाव बनाते हुए मारपीट की और घटना में आरोपी बना दिया. इस मामले में एक चश्मदीद गवाह भी पुलिस ने पेश किया था. वह भी मामले से मुकर गया.