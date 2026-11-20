पुलिस ने नेत्रहीन और दिव्यांग को बनाया हत्या का आरोपी, कोर्ट ने दोनों को किया बरी, जांच प्रक्रिया पर खड़ा किया सवाल
आरोपियों ने कोर्ट में कहा कि पुलिस की पिटाई के डर से उन्होंने हत्या की बात स्वीकार की थी. बाद में कोर्ट में मुकर गए.
Published : November 20, 2026 at 12:21 PM IST
कोटा: आरके पुरम थाना इलाके में दिसंबर 2023 में हुई एक हत्या के मामले में पुलिस की जांच कोर्ट की कसौटी पर खरी नहीं उतरी. पुलिस ने नेत्रहीन बंसी उर्फ चड्ढा सिंह और दिव्यांग बृजमोहन बैरवा को हत्या का आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया था. ढाई साल बाद तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास ने दोनों को बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि जो देख नहीं सकता, वह तस्दीक कैसे करेगा और जो खड़ा नहीं हो सकता, वह लाठी कैसे मारेगा. फैसले में पुलिस की चार्जशीट, बरामदगी और गवाह की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े हो गए.
आरोपियों के वकील इमरान ने बताया कि ढाई महीने पहले इस मामले में फैसला आ गया था. इसमें एक आरोपी बंसी उर्फ चड्ढा सिंह 27 महीने तक जेल में रहा है, जबकि दूसरा आरोपी बृजमोहन बैरवा 9 महीने तक जेल में बंद रहा. न्यायालय ने माना कि बंसी नेत्रहीन है, जबकि बृजमोहन बैरवा चल फिर नहीं सकता है. वह दिव्यांग है. इसीलिए दोनों हत्या नहीं कर सकते. इस मामले में बंसी उर्फ चड्ढा और बृजमोहन ने कहा कि भीलवाड़ा से आते समय पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और थाने ले गए थे. पूछताछ की और बाद में जबरन दबाव बनाते हुए मारपीट की और घटना में आरोपी बना दिया. इस मामले में एक चश्मदीद गवाह भी पुलिस ने पेश किया था. वह भी मामले से मुकर गया.
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कोर्ट ने ये सवाल उठाए, कहा - लंगड़ा कैसे मारेगा लाठी व अंधा कैसे करेगा तस्दीक: इस मामले में कोटा के तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास ने फैसला सुनाया था. इसमें आरोपियों को बरी करने के साथ उन्होंने पुलिस की चार्जशीट पर ही कई सवाल उठा दिए थे. इसमें पहला तो यह कि आरोपी बंशीलाल उर्फ चड्ढा नेत्रहीन है. वह देख ही नहीं सकता, फिर पुलिस ने उससे हत्या की तस्दीक कैसे करवा दी. अंधे आदमी से लाठी बरामद करना संदेह के घेरे में है. वहीं दूसरा आरोपी बृजमोहन बैरवा दिव्यांग है. वह पैरों से खड़ा भी नहीं हो सकता, लेकिन पुलिस ने उसे ही लाठी से पीटने वाला हमलावर बताया. पुलिस ने एक अन्य भिखारी को भी गवाह बनाया था, लेकिन उसने कोर्ट में कहा कि उसने हत्या होते नहीं नहीं देखी. पुलिस ने उसे जबरन उठाया और 6 दिन तक थाने में बंद रखा. डर के मारे वह गवाह बन गया. एडवोकेट इमरान ने बताया कि फिलहाल आरोपियों को न्यायालय ने बरी कर दिया है. इस मामले में अब आगे पुलिस कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी, जिन्होंने निर्दोष को फंसाने की कोशिश की थी.
पहले मारपीट, फिर हत्या का प्रकरण दर्ज: पुलिस की कार्रवाई के अनुसार पैसे और शराब को लेकर दो भिखारियों के ग्रुप में 28 दिसंबर 2023 को सोते समय झगड़ा हो गया. इसमें दो भिखारियों ने दो अन्य पर हमला कर दिया था. इसमें कल्ला जोगी उर्फ कल्लू गंभीर रूप से घायल हो गया था. वह बेहोशी की हालत में मिला था. इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उसकी मौत हो गई थी. उसके साथ मारपीट में तिल्ली पर चोट लगी थी. इस पूरे घटनाक्रम में आरोपी बंसी भी घायल हो गया था. बाद में इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने नेत्रहीन बंसी उर्फ चड्ढा और दिव्यांग बृजमोहन बैरवा को गिरफ्तार कर लिया था. दोनों को भीलवाड़ा से लेकर आए थे.
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थाने में मारपीट की, इसलिए जुर्म कबूला: बृजमोहन और बंसी उर्फ चड्ढा दोनों ही भिक्षावृत्ति करते हैं. बृजमोहन बैरवा का कहना था कि उसका परिवार भी इस पूरे घटनाक्रम के बाद काफी परेशान रहा. पत्नी बच्चों को लेकर पीहर चली गई थी. क्योंकि घर चलाना काफी मुश्किल हो रहा था. घटनाक्रम से पहले सभी मृतक कल्लू के साथ ही सो रहे थे. अगले दिन वह बंशी के साथ भीलवाड़ा चला गया. वापस लौटने पर पुलिस ने पकड़ लिया और थाने ले गई. यहां मारपीट भी की गई. बाद में इस मामले का आरोपी बना दिया. बंसी उर्फ चड्ढा का कहना था पुलिस ने दो-तीन दिन में छोड़ने का भरोसा दिया था, इसीलिए उन्होंने थाने में जुर्म कबूल कर लिया.
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