ETV Bharat / state

झांसी में साइबर ठगी का बड़ा नेटवर्क ध्वस्त; पुलिस ने तीन गांवों से 23 आरोपियों को दबोचा

जांच में सामने आया कि गिरोह में सरगना से लेकर फील्ड ऑपरेटर तक अलग-अलग स्तर पर काम कर रहे थे.

पुलिस ने तीन गांवों से 23 आरोपियों को दबोचा.
पुलिस ने तीन गांवों से 23 आरोपियों को दबोचा. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 12:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

झांसी: जिले के कटेरा थाना क्षेत्र के तीन गांव काडोर, मौरयाना और खैरयाना से साइबर ठगी के 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. एक साल में साइबर धोखाधड़ी से जुड़े 217 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं. इन गांवों में साइबर ठगी के नेटवर्क ने जांच एजेंसियों को भी चौंका दिया है.

नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर कटेरा को साइबर अपराध के हॉटस्पॉट के तौर पर चिह्नित किए जाने के बाद पुलिस ने यहां सक्रिय नेटवर्क की पड़ताल शुरू की.

जांच में सामने आया कि गिरोह में सरगना से लेकर फील्ड ऑपरेटर तक अलग-अलग स्तर पर काम कर रहे थे. फर्जी पहचान के जरिए ठगी के साथ ही डीपफेक तकनीक के इस्तेमाल की भी जानकारी सामने आई.

आरोपी हर महीने लाखों रुपए की ठगी कर रहे थे. इनके नेटवर्क में अलग-अलग लोगों को अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई थी. कोई फर्जी बैंक खाते और सिम उपलब्ध कराता था. कोई पीड़ितों को फोन कर ठगी करता था. ठगी की रकम को निकालने और दूसरे खातों में भेजने के लिए भी अलग लोग काम करते थे.

कटेरा थाना क्षेत्र के तीन गांवों में कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ड्रोन की मदद से खेतों और संकरी गलियों में सर्च ऑपरेशन चलाया. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तकनीकी निगरानी के साथ जमीनी स्तर पर भी जानकारी जुटाई गई थी.

एसपी साइबर क्राइम अरीबा नोमान ने बताया कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) और संचार साथी पोर्टल से मिले डिजिटल इनपुट के आधार पर कटेरा में कई मोबाइल नंबर लगातार सक्रिय पाए गए. जांच में करीब 150 मोबाइल नंबर और दर्जनों बैंक खाते ऐसे मिले, जिनका संबंध इन गांवों से जुड़ा था.

इन्हीं इनपुट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की. कटेरा के तीन गांवों में चल रहा साइबर ठगी का नेटवर्क बाकायदा कारोबार मॉडल की तरह संचालित हो रहा था. इसमें डेटा जुटाने से लेकर मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने, कॉल करने, पीड़ितों को डराने-धमकाने, खातों में रकम मंगाने और पैसे निकालने तक के लिए अलग-अलग लोग काम करते थे. हर व्यक्ति की भूमिका तय थी और ठगी की रकम भी निर्धारित दर के हिसाब से बांटी जाती थी.

छानबीन में शामिल पुलिस अफसरों के मुताबिक, गांवों में सक्रिय अलग-अलग गिरोहों के बीच छह लोग पूरे नेटवर्क की कमान संभाल रहे थे. इनमें लक्ष्मण, सत्यम यादव उर्फ शिवम, राजू, नीतिश यादव, धीरेंद्र यादव और यूरो बृजेंद्र यादव शामिल है. पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है.

अधिकारियों के मुताबिक, लक्ष्मण और सत्यम उर्फ शिवम नेटवर्क के सबसे शातिर सदस्य हैं. डेटा जुटाने के बाद ठगी की शुरुआत फोन कॉल से होती थी. सत्यम खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों को डराता-धमकाता था. वह सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का नाम लेकर गिरफ्तारी की धमकी देता था. कई मामलों में वीडियो कॉल भी करता था.

खास बात यह थी कि गिरोह एक बार में बहुत बड़ी रकम नहीं मांगता था. आमतौर पर 10 से 50 हजार रुपए तक की रकम वसूली जाती थी. कम रकम मांगने के कारण एक दिन में कई लोगों को निशाना बनाया जाता था.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि पुलिस ने पहले भी इन आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही लोग भाग निकले. इस बार तकनीकी इनपुट, निगरानी और बड़ी संख्या में पुलिस बल की मदद से एक साथ कार्रवाई की गई.

यह भी पढें: बुलंदशहर में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोपी मुठभेड़ में ढेर; एक बदमाश फरार

TAGGED:

CYBER FRAUDSTERS FROM KATERA JHANSI
POLICE NABBED CYBER FRAUDSTERS
JHANSI POLICE CYBER FRAUDSTERS CASE
दो दर्जन साइबर ठगों दबोचे
JHANSI LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.