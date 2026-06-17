ETV Bharat / state

हॉर्न बजाने पर आया गुस्सा तो चला दी गोलियां! पुलिस ने दबोचे 3 शातिर बदमाश

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने कुबूल किया है कि वे इलाके में डर का माहौल बनाने के लिए असलहा रखते थे.

पुलिस ने दबोचे 3 बदमाश
पुलिस ने दबोचे 3 बदमाश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 17, 2026 at 8:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के थाना बादलपुर पुलिस ने जी.टी. रोड पर हुई सरेआम फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले 3 बदमाशों को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया. उनके पास से भारी मात्रा में अवैध हथियारों और कारतूसों के जखीरे बरामद किया गया. एडीसीपी सेंट्रल नोएडा स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि बीते 15 जून 2026 को डायल-112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि बुलंदशहर से दादरी की ओर जाने वाले जी.टी. रोड पर एक कार से कुछ युवकों ने सरेआम फायरिंग की. घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए बादलपुर पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया और आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमें गठित की.

बुधवार को गोपनीय सूचना और मैनुअल इंटेलिजेंस की मदद से पुलिस ने सीमेंट फैक्ट्री के पास कच्चे रास्ते से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग करने का भी प्रयास किया था, लेकिन पुलिस ने सूझबूझ से इन्हें दबोच लिया. हालांकि, इनके 2 साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहे.

स्वतंत्र कुमार सिंह, एडीसीपी (ETV Bharat)

एडीसीपी सेंट्रल नोएडा ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने अपराध करने की जो वजह बताई, वह बेहद चौंकाने वाली है. आरोपी राहुल ने बताया कि उसने अपने पड़ोसी के मौसा की कार चलाने के लिए ली थी. घटना के दिन जब वे बुलंदशहर से दादरी आ रहे थे, तो पीछे से आ रहे एक वाहन चालक ने बार-बार हॉर्न बजा दिया. बस इसी मामूली बात पर गुस्सा होकर और रौब झाड़ने के लिए उसने दो राउंड फायर किए थे. आरोपियों ने कुबूल किया है कि वे इलाके में डर का माहौल बनाने के लिए इतने असलहे रखते थे.

पुलिस ने इन तीनों आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध पिस्टल, 4 अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस, 19 खोखा कारतूस, 108 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त एक कार बरामद की है. तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है. फरार हुए अन्य दो आरोपियों (अर्जुन और नवीन) की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.

यह भी पढ़ें-

TAGGED:

पुलिस दबोचे 3 शातिर बदमाश
THREE MISCREANTS ARRESTED NOIDA
MISCREANTS OPENED FIRE IN NOIDA
THREE MISCREANTS ARRESTED NOIDA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.