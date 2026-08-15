रांची में 15 से अधिक सोने की चेन छिनतई करने वाले गिरोह पर शिकंजा, अपराधी देवा फिर गिरफ्तार
रांची में पुलिस ने छिनतई करने वाले गिरोह के सदस्यों को पकड़ा है.
Published : August 15, 2026 at 12:16 AM IST
रांचीः राजधानी रांची में महिलाओं के गले से सोने के चेन झपटकर फरार होने वाले शातिर गिरोह के चार अपराधियों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आपरधियों के पास से छिनतई के कई गहने भी बरामद किए गए हैं. गिरफ्तार अपराधियों में शातिर देवा भी शामिल है.
नगड़ी थाना क्षेत्र में हुई थी घटना
रांची पुलिस के द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, नगड़ी थाना क्षेत्र के दलादली रिंग रोड में 5 अगस्त को हुई चेन छिनतई की घटना के बाद रांची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है.
पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपियों ने रांची के अलग-अलग इलाकों में 15 से अधिक चैन छिनतई और मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की है. गिरफ्तार आरोपियों में फनी सोनार, मो. फहीम अंसारी, मो. साकिब उर्फ देवा और दीपक सोनार शामिल हैं.
पुलिस ने इनके पास से छिने हुए सोने की चैन के टुकड़े, गलाए गए सोने से बने आभूषण, चांदी की चैन, दो मोटरसाइकिल, तीन स्मार्टफोन और 44 हजार रुपये नकद समेत कई सामान बरामद किए हैं. पुलिस ने उस दुकानदार को भी गिरफ्तार किया है, जिसके यहां आरोपी कथित तौर पर छिनी हुई सोने की चेन बेचते थे.
दलादली रिंग रोड की घटना से खुला गिरोह का राज
5 अगस्त 2026 को एक महिला ने दलादली टीओपी में सूचना दी थी कि दलादली रिंग रोड पर मोटरसाइकिल सवार अज्ञात अपराधियों ने उनके गले से सोने की चैन झपट ली. घटना की जानकारी मिलते ही टीओपी प्रभारी ने आसपास के थानों को सूचना देकर वाहन जांच शुरू कराई.
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीनियर एसपी के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया. पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले. इसके साथ ही पूर्व के अपराधियों से जुड़े इनपुट और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदिग्धों की पहचान की गई. इसके बाद रांची के अलग-अलग स्थानों पर लगातार छापेमारी कर गिरोह के सदस्यों को दबोच लिया गया.
बाइक पर सवार होकर करते थे वारदात
पुलिस के मुताबिक गिरोह के सदस्य मोटरसाइकिल से इलाके में घूमते थे और सुनसान या अपेक्षाकृत कम भीड़ वाले रास्तों पर महिलाओं को निशाना बनाते थे. मौका मिलते ही पीछे से मोटरसाइकिल पर पहुंचकर गले से सोने की चेन झपट लेते और तेज गति से फरार हो जाते थे. पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि गिरोह के सदस्य चेन छिनतई के साथ-साथ मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं में भी शामिल थे. बरामद दोनों मोटरसाइकिलों को पुलिस ने जब्त कर लिया है.
सोना गलाकर बनाते थे आभूषण
गिरोह की कार्यप्रणाली का एक अहम हिस्सा यह था कि छिनी गई सोने की चैन को सीधे बेचने के बजाय उसे गलाकर दूसरे स्वरूप में बदल दिया जाता था, ताकि पुलिस के लिए उसकी पहचान मुश्किल हो जाए. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर करीब 26 ग्राम सोने की चेन के टुकड़े और गलाए हुए सोने से तैयार आभूषण बरामद किए हैं. इसके अलावा करीब 240 ग्राम चांदी की 18 चेन, तीन स्मार्टफोन और 44 हजार रुपये नकद भी मिले हैं. सोना गलाकर आभूषण तैयार करने वाले दुकानदार को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
आदतन अपराधी है देवा
गिरफ्तार मो. साकिब उर्फ देवा का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है. वह आदतन अपराधी है. चेन स्नैचिंग की कई कांडों में वह जेल जा चुका है लेकिन जेल से बाहर आकर फिर अपराध करता है. उसके खिलाफ रांची के सिल्ली, कोतवाली, बरियातू, जगन्नाथपुर, अरगोड़ा, लोअर बाजार और डोरंडा समेत रांची के कई थानों में चेन छिनतई, लूट, चोरी और अन्य मामलों से जुड़े कुल 18 कांड दर्ज हैं.
वहीं मो. फहीम अंसारी के खिलाफ भी जगन्नाथपुर और अरगोड़ा थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 से 2023 के बीच चैन छिनतई और लूट से जुड़े कई मामले दर्ज हैं. पुलिस के अनुसार, वह पहले भी आपराधिक घटनाओं के मामलों में जेल जा चुका है.
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