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रांची में 15 से अधिक सोने की चेन छिनतई करने वाले गिरोह पर शिकंजा, अपराधी देवा फिर गिरफ्तार

रांचीः राजधानी रांची में महिलाओं के गले से सोने के चेन झपटकर फरार होने वाले शातिर गिरोह के चार अपराधियों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आपरधियों के पास से छिनतई के कई गहने भी बरामद किए गए हैं. गिरफ्तार अपराधियों में शातिर देवा भी शामिल है.

नगड़ी थाना क्षेत्र में हुई थी घटना

रांची पुलिस के द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, नगड़ी थाना क्षेत्र के दलादली रिंग रोड में 5 अगस्त को हुई चेन छिनतई की घटना के बाद रांची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपियों ने रांची के अलग-अलग इलाकों में 15 से अधिक चैन छिनतई और मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की है. गिरफ्तार आरोपियों में फनी सोनार, मो. फहीम अंसारी, मो. साकिब उर्फ देवा और दीपक सोनार शामिल हैं.

पुलिस ने इनके पास से छिने हुए सोने की चैन के टुकड़े, गलाए गए सोने से बने आभूषण, चांदी की चैन, दो मोटरसाइकिल, तीन स्मार्टफोन और 44 हजार रुपये नकद समेत कई सामान बरामद किए हैं. पुलिस ने उस दुकानदार को भी गिरफ्तार किया है, जिसके यहां आरोपी कथित तौर पर छिनी हुई सोने की चेन बेचते थे.

दलादली रिंग रोड की घटना से खुला गिरोह का राज

5 अगस्त 2026 को एक महिला ने दलादली टीओपी में सूचना दी थी कि दलादली रिंग रोड पर मोटरसाइकिल सवार अज्ञात अपराधियों ने उनके गले से सोने की चैन झपट ली. घटना की जानकारी मिलते ही टीओपी प्रभारी ने आसपास के थानों को सूचना देकर वाहन जांच शुरू कराई.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीनियर एसपी के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया. पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले. इसके साथ ही पूर्व के अपराधियों से जुड़े इनपुट और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदिग्धों की पहचान की गई. इसके बाद रांची के अलग-अलग स्थानों पर लगातार छापेमारी कर गिरोह के सदस्यों को दबोच लिया गया.

बाइक पर सवार होकर करते थे वारदात