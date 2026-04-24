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चंदौली में रिश्तेदार के घर में छुपा हिस्ट्रीशीटर पुलिस ने दबोचा, Half Encounter

स्वाट टीम और अलीनगर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, अस्पताल में भर्ती कराया.

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चंदौली में रिश्तेदार के घर में छुपा हिस्ट्रीशीटर पुलिस ने दबोचा. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 1:33 PM IST

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चंदौली: स्वाट टीम और अलीनगर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है. हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामलों में वांछित हिस्ट्रीशीटर धर्मेंद्र भारती को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के दोनों पैर में गोली लगी है. फिलहाल जिला अस्पताल में इलाज जारी है. पुलिस के मुताबिक आरोपी बदमाश रिश्तेदार के घर में छिपा था.


पुलिस के अनुसार, 23 अप्रैल की रात थाना सकलडीहा क्षेत्र के दीनदासपुर गांव में सूचना के आधार पर दबिश दी गई. यहां आरोपी अपने रिश्तेदारों के यहां छिपा हुआ था. गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के परिजनों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया, जिसके चलते उनके खिलाफ भी सरकारी कार्य में बाधा डालने और अपराधी को शरण देने का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है.


पुलिस ने जैसे ही आरोपी को पकड़ा उसने अवैध हथियार से फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिससे धर्मेंद्र भारती के दोनों पैरों में गोली लग गई. उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मौके से एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 21 अप्रैल को अलीनगर क्षेत्र में एक परिवार पर फायरिंग और मारपीट की घटना में धर्मेंद्र भारती मुख्य आरोपी था. इस मामले में पहले ही सात लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. एसपी ने कहा कि आरोपी के ऊपर हत्या, लूट, गैंगस्टर समेत करीब 33 मुकदमे दर्ज हैं. अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

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