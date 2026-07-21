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पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पुलिस की नजर, बस संचालकों को मिले निर्देश, संदिग्ध सामान की सूचना पुलिस को दें

संदिग्ध पार्सल और मादक पदार्थों के परिवहन पर नकेल कसने की पुलिस की पूरी तैयारी.

Civil Line C 4 Building
बस संचालकों को मिले निर्देश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 21, 2026 at 1:04 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए पुलिस ने बड़ी तैयारी शुरू की है. पुलिस की कोशिश है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए परिवहन होने वाले संदिग्ध सामानों और मादक पदार्थों को समय पर पकड़ा जाए. इसको लेकर क्राइम एंड सायबर सेल के साथ बस संचालकों की बैठक हुई. ये बैठक क्राइम एंड सायबर डीसीपी के निर्देश पर हुई.

पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पुलिस की नजर

सिविल लाइन के C 4 भवन में हुई इस बैठक का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाना और मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाना है. पुलिस ने बताया कि संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी.

Civil Line C 4 Building
बस संचालकों को मिले निर्देश (ETV Bharat)

बस संचालक अपने अधीन कार्यरत चालकों, परिचालकों, क्लीनर और अन्य कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से पुलिस वेरिफिकेशन कराएं. उनके आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मोबाइल नंबर, स्थायी एवं वर्तमान पते, फोटोग्राफ और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का अपडेट रिकॉर्ड सुरक्षित रखें. बिना सत्यापन किसी भी नए कर्मचारी को कार्य पर नहीं रखें: गौरव मंडल, ADCP, क्राइम एंड साइबर

एनडीपीएस एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

बैठक में शामिल पुलिस अधिकारियों ने कहा, "वर्तमान समय में नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रॉपिक पदार्थ की तस्करी रोकना पुलिस की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. इसलिए किसी भी स्थिति में बसों के माध्यम से प्रतिबंधित मादक पदार्थों का परिवहन नहीं होने दें. यदि किसी यात्री, पार्सल अथवा अन्य माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी की आशंका हो तो तत्काल निकटतम थाना, पुलिस कंट्रोल रूम अथवा एण्टी क्राइम एवं साइबर यूनिट को सूचना दें.''

संदिग्ध सामान को हाथ न लगाएं-पुलिस

बैठक में बस संचालकों को बताया गया कि वो बिना नाम, बिना पहचान अथवा बिना वैध पते वाले लोगों के पार्सल को स्वीकार न करें. सभी पार्सलों का उचित रिकॉर्ड भी रखा जाए. संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध परिस्थितियों में प्राप्त पार्सलों की सूचना तत्काल पुलिस को दें. किसी भी संदिग्ध बैग, लावारिस सामान अथवा विस्फोटक जैसे लगने वाले सामान को खुद ही खोलने की कोशिश नहीं करें.


यात्रियों की सुरक्षा के संबंध में निर्देश

पुलिस ने कहा कि बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों का आवश्यक विवरण दर्ज किया जाए. बिना नाम-पता अथवा संदिग्ध पहचान वाले व्यक्तियों को यात्रा कराने से बचें. यात्रा के दौरान यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध गतिविधि करता हुआ दिखाई दे या असामान्य व्यवहार करे या अवैध सामग्री ले जाते हुए लगे तो उसकी जानकारी तत्काल पुलिस को उपलब्ध कराएं.

बस संचालकों को निर्देशित किया गया कि बस स्टैंड एवं बसों में लगे सीसीटीवी कैमरे एक्टिव रखें. सभी बस संचालकों ने पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है.

यात्री इन बातों का रखें ध्यान

  • सफर से पहले अपनी सीट के नीचे जरुर चेक करें कोई लावारिस सामान तो नहीं
  • संदिग्ध मुसाफिर या सामान की सूचना तुरंत पुलिस को दें
  • मदद के लिए 100 नंबर पर डायल करें
  • जिस बस में सफर करें उस बस का नंबर संभव हो तो नोट करें
  • बस में रखे किसी सामान से किसी तरह की आवाज आए तो तुरंत ड्राइवर को सूचित करें

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