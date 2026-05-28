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पुलिस मितान योजना का शुभारंभ, जशपुर पुलिस की नई पहल

जशपुर पुलिस की “पुलिस मितान” योजना के तहत चयनित स्वयंसेवकों को सड़क सुरक्षा, दुर्घटना के दौरान प्राथमिक उपचार, यातायात नियमों, जनसहायता तथा सामाजिक दायित्वों से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा. शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान चरित्र सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित स्वयंसेवकों को पहचान पत्र भी जारी किए गए.

जशपुर: सामुदायिक पुलिसिंग को नई दिशा देने के उद्देश्य से जशपुर पुलिस ने बुधवार को पुलिस मितान योजना का शुभारंभ किया. इस योजना के तहत जिले के विभिन्न थाना और चौकी क्षेत्रों से जुड़े लगभग 2500 स्वयंसेवकों को पुलिस मितान के रूप में शामिल किया गया है.

⦁ प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद पुलिस मितान गांव-गांव जाकर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करेंगे.

⦁ नशाखोरी, टोनही प्रताड़ना, मानव तस्करी, सामाजिक अपराध और अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा.

⦁ पुलिस मितान आम नागरिकों और पुलिस के बीच संवाद का मजबूत माध्यम बनेंगे.

“सुरक्षित जशपुर, समृद्ध जशपुर” मिशन को मिलेगा बल

डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि “आप सभी आज से पुलिस के अंग हैं. हम सभी मिलकर सुरक्षित जशपुर और समृद्ध जशपुर के मिशन को आगे बढ़ाएंगे.” उन्होंने स्वयंसेवकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाजहित में पुलिस के साथ समय देना एक बड़ी जिम्मेदारी और सेवा का कार्य है.

उन्होंने कहा कि “पुलिस मितान केवल एक नाम नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा, सामाजिक अपराध, सामाजिक बुराइयों, जनचेतना और सामाजिक कर्तव्यों के प्रति लोगों को जागरूक करने का एक प्रभावी माध्यम है। समाज की सक्रिय भागीदारी से ही अपराध नियंत्रण और सामाजिक सुधार के प्रयास सफल हो सकते हैं.”

जशपुर पुलिस की नई पहल (ETV Bharat Chhattisgarh)

पुलिस और जनता के बीच मजबूत होगा सीधा संवाद

जशपुर पुलिस का मानना है कि इस योजना से पुलिस और आम नागरिकों के बीच विश्वास और संवाद को मजबूती मिलेगी. स्थानीय स्तर पर जनसमस्याओं की जानकारी पुलिस तक शीघ्र पहुंचेगी, जिससे सामाजिक अपराधों की रोकथाम और त्वरित कार्रवाई में मदद मिलेग. योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना तथा सुरक्षित, सभ्य और समृद्ध समाज का निर्माण करना है.