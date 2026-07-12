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मेरठ में बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प, हंगामा; पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग

मेरठ में बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: बजरंग दल के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर गाली-गलौज, अभद्र भाषा का प्रयोग करने और बिना वजह चालान काटने का आरोप लगाया है. कार्यकर्ताओं ने देहली गेट थाने पर जमकर प्रदर्शन किया. सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा. संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोपी सिपाहियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. बजरंग दल के महानगर संयोजक हिमांशु शर्मा ने बताया कि बजरंग दल के कार्यकर्ता विशाल को सूचना मिली थी कि रेलवे ट्रैक के पास एक गौ माता गंभीर रूप से घायल अवस्था में तड़प रही हैं. विशाल ने तुरंत इसकी जानकारी अपने साथी कार्यकर्ताओं मिट्ठू और अक्षय को दी. दोनों कार्यकर्ता सेवा भाव के साथ मौके पर पहुंचे, घायल गाय का प्राथमिक उपचार किया. उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. ​विवाद तब शुरू हुआ जब मिट्ठू और अक्षय उपचार करने के बाद वापस लौट रहे थे. पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग. (Video Credit: ETV Bharat) देहली गेट पुलिस चौकी के पास तैनात दो सिपाही दीपक और सिद्धार्थ ने उनकी गाड़ी को रोक लिया. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जब उन्होंने अपना परिचय दिया और बताया कि वह एक घायल गाय की जान बचाकर लौट रहे हैं, तो दोनों सिपाही भड़क गए. सिपाहियों ने गौ सेवा के विषय को अनसुना करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी की, उन्हें भद्दी गालियां दीं और उनका चालान काट दिया. इस व्यवहार से नाराज होकर कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया. ​बजरंग दल के स्थानीय पदाधिकारियों ने इस घटना पर तीखा आक्रोश व्यक्त किया है.