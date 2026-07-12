मेरठ में बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प, हंगामा; पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग
मौके पर लगे CCTV कैमरों और आसपास के चश्मदीदों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 12, 2026 at 9:13 AM IST
मेरठ: बजरंग दल के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर गाली-गलौज, अभद्र भाषा का प्रयोग करने और बिना वजह चालान काटने का आरोप लगाया है. कार्यकर्ताओं ने देहली गेट थाने पर जमकर प्रदर्शन किया. सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा. संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोपी सिपाहियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
बजरंग दल के महानगर संयोजक हिमांशु शर्मा ने बताया कि बजरंग दल के कार्यकर्ता विशाल को सूचना मिली थी कि रेलवे ट्रैक के पास एक गौ माता गंभीर रूप से घायल अवस्था में तड़प रही हैं. विशाल ने तुरंत इसकी जानकारी अपने साथी कार्यकर्ताओं मिट्ठू और अक्षय को दी.
दोनों कार्यकर्ता सेवा भाव के साथ मौके पर पहुंचे, घायल गाय का प्राथमिक उपचार किया. उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. विवाद तब शुरू हुआ जब मिट्ठू और अक्षय उपचार करने के बाद वापस लौट रहे थे.
देहली गेट पुलिस चौकी के पास तैनात दो सिपाही दीपक और सिद्धार्थ ने उनकी गाड़ी को रोक लिया. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जब उन्होंने अपना परिचय दिया और बताया कि वह एक घायल गाय की जान बचाकर लौट रहे हैं, तो दोनों सिपाही भड़क गए.
सिपाहियों ने गौ सेवा के विषय को अनसुना करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी की, उन्हें भद्दी गालियां दीं और उनका चालान काट दिया. इस व्यवहार से नाराज होकर कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया. बजरंग दल के स्थानीय पदाधिकारियों ने इस घटना पर तीखा आक्रोश व्यक्त किया है.
हिमांशु शर्मा ने बताया कि हमारे कार्यकर्ता रात-दिन अपनी जान जोखिम में डालकर बेजुबान जानवरों और गौ माता की सेवा में लगे रहते हैं. रेलवे ट्रैक जैसी खतरनाक जगह से घायल गाय का उपचार कर लौट रहे मिट्ठू और अक्षय के साथ पुलिस का यह रवैया बेहद शर्मनाक है.
सिपाही दीपक और सिद्धार्थ ने न सिर्फ कार्यकर्ताओं को गालियां दीं, बल्कि गौ सेवा का मजाक भी उड़ाया और चालान काटा. हम इस तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी मांग साफ है कि दोनों सिपाहियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए. जब तक कार्रवाई नहीं होगी, हमारा विरोध जारी रहेगा.
मामले के तूल पकड़ने और पुलिस चौकी पर कार्यकर्ताओं के जुटने के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस प्रशासन की तरफ से स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया गया.
देहली गेट थाना प्रभारी अतुल कुमार ने बताया कि देहली गेट चौकी के पास चेकिंग के दौरान बजरंग दल कार्यकर्ताओं और ड्यूटी पर तैनात सिपाहियों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी और चालान की बात सामने आई है. कार्यकर्ताओं ने सिपाहियों पर अभद्रता का आरोप लगाया है.
कानून-व्यवस्था को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है. इस घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है. मौके पर लगे CCTV कैमरों और आसपास के चश्मदीदों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं.
यदि जांच में सिपाही दीपक और सिद्धार्थ दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ विभागीय और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद फिलहाल कार्यकर्ताओं को शांत कराया गया है.
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