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पुलिस स्मृति दिवस 2026: वीर शहीदों को सीएम साय और विजय शर्मा ने किया नमन

पुलिस स्मृति दिवस 2026 ( ETV Bharat )

रायपुर: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक सफलता के पीछे हमारे वीर जवानों का अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान है. कभी हिंसा और भय से प्रभावित बस्तर में अब शांति, सुरक्षा और विकास की नई तस्वीर उभर रही है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बातें आज पुलिस स्मृति दिवस पर कही. साय ने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जवानों का सर्वोच्च बलिदान हमारे विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की प्रेरणा है. सीएम ने शहीद परिवारों के सम्मान और कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता एक बार फिर से दोहराई.

पुलिस स्मृति दिवस पुलिस स्मृति दिवस पर माना स्थित चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. पुलिस स्मृति दिवस परेड में मुख्यमंत्री ने शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर वीर जवानों को नमन किया. सीएम साय ने शहीद पुलिस अधिकारियों और जवानों के परिजनों को शाल, श्रीफल और स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस स्मृति दिवस देश की सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले जवानों की वीरता को याद करने का अवसर है. 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में चीनी सैनिकों का सामना करते हुए शहीद हुए 10 पुलिस जवानों की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है.