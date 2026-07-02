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पुलिस का मेगा सत्यापन अभियान, कई पुलिसकर्मी मैदान में उतरे , संदिग्धों से हुई पूछताछ

जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में अकेले 100 से अधिक पुलिस अधिकारी एवं जवानों ने अभियान में हिस्सा लिया. पुलिस टीमों ने शहर के मौहारपारा सहित दूसरे मोहल्लों में घर-घर पहुंचकर किरायेदारों और मकान मालिकों से पूछताछ की. इस दौरान बाहर से आकर निवास कर रहे लोगों के आधार कार्ड, पहचान पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की गहन जांच की गई.सत्यापन के दौरान कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी भी सामने आई, जिन्हें आगे की पूछताछ के लिए सिटी कोतवाली बुलाया गया है.

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : एमसीबी जिले में गुरुवार को पुलिस ने सर्च एवं मेगा सत्यापन अभियान चलाया. जिले के सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई करते हुए पुलिस की अलग-अलग टीमों ने बाहरी व्यक्तियों, किरायेदारों, अप्रवासी भारतीयों, संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों और स्थायी वारंटियों की तलाश के बाद सत्यापन किया.अभियान का उद्देश्य जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना और किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखना रहा.

अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले में रह रहे बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन करना, कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित करना है. इसके साथ ही स्थायी वारंटियों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए भी विशेष अभियान चलाया गया. यह कार्रवाई मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, जनकपुर सहित जिले के सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ संचालित की गई- पुष्पेंद्र नायक,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

पुलिस का मेगा सत्यापन अभियान (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

मेगा सत्यापन अभियान ने पार्षदों ने भी की मदद

अभियान के दौरान वार्ड पार्षदों एवं स्थानीय नागरिकों ने भी पुलिस का पूरा सहयोग किया.क्षेत्रवासियों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे अभियानों से प्रशासन के पास क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सही जानकारी उपलब्ध रहती है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और अधिक प्रभावी बनती है. साथ ही असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है.





पुलिस ने अभियान के दौरान नागरिकों को "समाधान एप" डाउनलोड कराते हुए उसके उपयोग की भी जानकारी दी.अधिकारियों ने बताया कि इस एप के माध्यम से आम नागरिक किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, गतिविधि अथवा कानून-व्यवस्था से जुड़ी सूचना सीधे पुलिस तक पहुंचा सकते हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके.

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